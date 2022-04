Populares

En días recientes han abundado las reacciones de políticos del Partido Popular Democrático sobre el presente y las perspectivas inmediatas de esta agrupación política. En varios casos, políticos en funciones que tomaron la iniciativa de expresarse públicamente, indicaron que, de cara a los comicios de 2024, estaban ponderando no postularse o hacerlo mediante candidaturas independientes. De entrada, llama la atención la lentitud reflexiva de estos ocupantes de escaños. He aquí mi reacción a esto en un solo párrafo que pretende ser su retrato. Ponderan, cavilan, catan, sopesan, consideran, examinan, estudian, analizan, dudan, detallan, fingen, tiran globos de meteorología electoral, miden con contadores Geiger la radioactividad de las metidas de pata, confesiones inesperadas, actos fallidos, intentos burdos de manipulación de los líderes de su partido y, luego de una serie de esguinces, juegos de pies, amenazas, pataletas, expresiones de miedo profundo acompañadas por estratagemas de reelección hasta que Muñoz baje el dedo, se quedan, permanecen, se hallan, se reencuentran, se mantienen, continúan, siguen, duran, persisten, se perpetúan, resisten, se quedan, residen, viven, habitan y se establecen definitivamente en el escaño de funcionario electo o en el puesto que tradicionalmente ocupan dentro de una agrupación que en lugar de uno es varios partidos, que no es popular ni por ideología ni por práctica y cuyo favor “popular” decrece constantemente y que tampoco es ni ha sido democrática desde que su insigne fundador, jefe, patrón, jerarca indiscutible de una estirpe de jerarquías menudas, mandamás, ideólogo desvariante e incoherente, dirigente espiritual, amo, caudillo, líder, presidente y dictador en vida y más allá de la muerte, le regaló a Puerto Rico un movimiento, que por varias generaciones ya, le ha propuesto al país una “fórmula política única en la historia de la humanidad”, que desde sus orígenes tiene la virtud de ser “federal y cofederal”, superior incluso al contrato político que tienen las 50 provincias que conforman la nación que, es solo un detalle, funge como nuestra metrópoli colonial —asunto singular en la historia mundial, puesto que en nuestro caso la colonia ocupa una posición superior al de la nación invasora y conquistadora—; dando así la extraña y falsa impresión de que los “americanos” son medio brutos o, si se sigue uno de las senderos del paquete mitológico, el jerarca, amo, líder indiscutible y hablador fanático que hace alarde de una lógica endeble, moldeable a conveniencia, fofa pero útil, conocía bien a los “americanos” y por tanto sabía “bregar con ellos”, regalarles en el momento crítico una caja de ron, una invitación playera o el préstamo del hogar, sito en el fondo de la calle Fortaleza contra la muralla que da a la bahía de San Juan, para que un presidente próximo a ser asesinado pernoctara y ocupara como el rey que era los predios del Palacio de Santa Catalina, mientras hacía llamadas y enviaba mensajes en plena Guerra Fría y el dueño de casa quedaba relegado a las habitaciones de la servidumbre. Sí, la fórmula política “única” que desde la remota Antigüedad se le escapó al cacumen de los Hamurabis, Solones y Césares del ancho mundo, propenso eso sí a la búsqueda del poder para sus comunidades, que ha “servido bien” a una sociedad que le puso zapatos a los jíbaros practicantes del ayuno intermitente y colonial en tiempos de España y, también, de la colonia estadounidense, y que luego, década a década hemos tenido el privilegio colectivo de ver trastocarse en arrabales en los caños de Santurce, en casi un millón de inmigrantes enviados a la miseria neoyorquina, en el índice de calor digno del averno estadolibrista en las primeras cajas de fósforos convertidas en casas de suburbios inundables, en los primeros residenciales públicos con sus pintorescos micro muros de Berlín, en los que para cumplir con los objetivos laudables de la Revolución Pacífica, se metió a los pobres para que no le afeen el paisaje al turista del norte y al autóctono donante del bipartidismo, trocados los zapatos, como digo, en los porcentajes de pobreza, marginación y desigualdad que en esta sociedad hermanan el 2022 con el 1930 y que convierten los casi 70 años del Estado Libre Asociado en una de las mayores cortinas de humo de la historia y que, en el presente, luego de su gloriosa historia enquistada en los nombres de avenidas, parques, aeropuertos, escuelas, y luego de la erección de estatuas agigantadas que son grandes cantidades de hielo seco que crean una neblina cegadora elección tras elección, los dudantes, cavilantes, considerantes, etc., etc… de si sí o si no se tiran, se arrojan, se catapultan socialmente de nuevo, se lanzan, se echan, se impulsan, se abalanzan, se impelen, se eyaculan a sí mismos nuevamente en un ten con ten con los candidatos de otros partidos en 2024, bajo la insignia de una silueta roja de hombre con una inexplicable ave de corral en la cabeza, luego de que como es sabido, requetesabido, manifestado, dicho a gritos, determinado por Washington, el Estado Libre Asociado no es Estado ni libre ni asociado, sino que ni siquiera es o ha sido, que a pesar de “ser” una “fórmula política única en la historia de la humanidad” no se ha concretado en la realidad más que como la más perniciosa manifestación del retrato del colonizado puertorriqueño (y popular); luego de esta debacle, hecatombe, catástrofe, liberación de la mentira dicha y repetida desde que entramos a primer grado, sorprende, choca, obnubila y alucina, que los halladores de mugres, porquerías y pringues, los y las ensalivados, masticados, digeridos, excretados por la nomenclatura popular todavía se encuentren en el trance, lance, dilema, brete de determinar si sí o si no siguen, permanecen, se cristalizan y se osifican en el partido que estuvo al origen del engaño, la superstición, el ardid, la treta, a la que la historia nos ha condenado por la extensión completa de nuestras vidas.