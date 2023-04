El “lloriparty” de algunos municipios

La Junta de Supervisión Fiscal vuelve con un plan fiscal 2023-2024 que aprieta por donde les duele a los alcaldes. Tanto los que integran la Asociación de Alcaldes como los de la Federación vuelven a quejarse de los recortes. Pero la respuesta la tienen de frente y no solo no la quieren ver, sino que no lo quieren hacer.

La solución la pueden ver en este mismo periódico en la edición del pasado 12 de abril, página 36, sección de Negocios, en un artículo titulado “Comprada por 12 millones para ser destruida”. El artículo, escrito por la reportera Sharon Minelli Pérez, tiene las razones por las cuales los municipios dependen de los fondos federales, de los fondos que el gobierno central les asigne y del lloriqueo.

Los municipios tienen miles de millones en dinero que no se atreven a cobrar por no tasar las propiedades a los valores actuales, escribe Enrique “Kike” Cruz. (Archivo)

¿Que todavía no saben de qué hablo? ¿Que no quieren leer? ¿Que no quieren hacer lo que les toca? En serio, todavía no saben de qué hablo.

El artículo habla sobre la venta de una propiedad majestuosa en la avenida Ashford que en su época de esplendor albergó restaurantes muy concurridos y que generaban alguito de patentes, alguito de IVU, pero no lo suficiente como debió de haber sido.

PUBLICIDAD

¿Todavía no saben cuál es la solución?

La solución no es seguir exprimiendo al pequeño y mediano comerciante con el impuesto de inventario, no es cobrar recurrentemente año tras año ese impuesto. La solución sí es cobrar en su propio municipio lo que les toca cobrar, lo que es obvio cobrar y ustedes no quieren cobrar.

Pues resulta que la propiedad de la que se habla en el artículo fue vendida por 12 millones, y resulta que la propiedad estaba valorada en $86,380.00. Lo que, a mi entender, significa que pagaba al CRIM por el valor de $86,380.00 y no por su valor real de 12 millones.

Así pasa en todos los municipios, pero el problema y la ventajería no terminan ahí. Según una ley aprobada y firmada en diciembre del 2020, con mucha probabilidad quien vende no pague contribuciones por la ganancia y el que compra no pague CRIM por los próximos cinco años.

Mientras, nosotros tenemos que seguir subsidiando la ineficiencia y la mediocridad, no solo municipal, sino que legislativa también. A eso añádale la falta de cobro por los municipios de impuestos sobre casonas que se venden en 12 millones pero que pagan CRIM por $86,380.00. Hasta yo me uno al “lloriparty” de esta gente.

Todos esos datos sobre los valores y precio de venta salen del artículo mencionado. Cuando lo vi no lo podía creer. Los alcaldes lo tienen frente a sus narices, lo ven todos los días. Les asfaltan las carreteras, les recogen la basura y reclaman más dinero, cuando el dinero lo tienen en sus municipios, en sus calles, en sus vecindarios.

PUBLICIDAD

Hablan de los servicios que se verán afectados, pero no hablan de cómo se afectan nuestros servicios en nuestras casas y cuentas de banco para financiar algo que ellos mismos lo pueden cobrar. Pero es más fácil repartir los abusos sobre toda la población que hacerlo en sus municipios. Como dicen por ahí, ¡qué mamey!

A mi entender la Junta los está llevando a hacer lo que saben que deben hacer y no quieren hacer.

No todos los alcaldes son así de “listos” e irresponsables. Pero en su mayoría no se atreven a cobrar en sus municipios lo que les toca, porque más importante es salir electo, seguir pidiendo, suplicando y llorando, que hacer el trabajo que les toca.

Los municipios tienen miles de millones en dinero que no se atreven a cobrar por no tasar las propiedades a los valores actuales. Es más, si quieren tásenlas con valores de hace 10 años y como quiera hay miles de millones en las calles y campos en todos los municipios.

¡Juzgue usted!

LEE MÁS:

Proponen torre de lujo para el solar de la casona antigua demolida en Condado