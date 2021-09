Paguemos justos por pecadores

El dicho no es como indica el título; siempre con nuestro ay bendito es que “no pueden pagar justos por pecadores”. Lo cual es “justo”, pero en el caso de las contribuciones sobre ingresos, las contribuciones sobre la propiedad y el impuesto sobre el inventario, entre otros, en Puerto Rico no podemos seguir con el dicho. Tenemos que crear una nueva realidad más justa para los justos, porque los pecadores no pagan.