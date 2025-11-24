Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
El mapa de procesos que ayuda a cambiar tu pyme
La falta de visibilidad es uno de los grandes motivos por los que muchas empresas trabajan más de lo que deberían y obtienen menos resultados de los que podrían, señala Juan Carlos Valda
24 de noviembre de 2025 - 11:06 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.