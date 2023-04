En la recta final contributiva

Entramos en la última semana de la época contributiva correspondiente al año 2022. A menudo, cuando llegan estos días, recibimos muchas preguntas frecuentes. Discutimos aquí algunas de ellas y nuestros comentarios al respecto.

1. ¿Este año las planillas vencen el 15 de abril?

Como regla general, las planillas vencen el día 15 del cuarto mes luego del cierre del año. Esta regla aplica tanto para individuos como para la mayoría de las corporaciones que usen un año natural, es decir, el año que termina el 31 de diciembre.

Cuando el día de la radicación de la planilla de contribución sobre ingresos sea sábado, domingo o un día feriado, la radicación deberá hacerse el próximo día laborable.

Aunque puede solicitar más tiempo para radicar la planilla, como regla general, no se concede tiempo adicional para pagar cualquier contribución adeudada que no haya sido pagada mediante retención o pagos de estimada durante el año, escribe Kenneth Rivera Robles.

Este año, el 15 de abril cae sábado. Por ende, debemos radicar nuestra planilla el próximo lunes, 17 de abril. Aunque como vimos anteriormente, la mayoría de las corporaciones tienen que radicar el día 15 del cuarto mes luego del cierre de su año contributivo, hay tres entidades que radican el día 15 del sexto mes luego del cierre del año contributivo. Estas entidades son las compañías de seguros, las entidades sin fines de lucro y las compañías con decretos de exención contributiva. Si estas entidades usan el año natural como año administrativo, su fecha de radicación será el 15 de junio. También pueden pedir una prórroga de seis meses para radicar. Las personas que radiquen planillas federales incluyendo la Forma 1040PR para pagar contribuciones patronales federales o para solicitar el crédito por menores lo pueden hacer hasta el día 18 de abril porque el día 17 de abril es feriado en Washington DC.

2. ¿Esa misma fecha aplica para las entidades conducto?

No, las entidades conducto por regla general radican el día 15 del tercer mes luego del cierre del año. En el caso de entidades que operan con el año natural, la radicación sería el 15 de marzo. Sin embargo, las planillas informativas que las entidades conducto preparan reflejando la participación distribuible de sus dueños se radica el último día del tercer mes. Esto sería el 31 de marzo en el caso de entidades que usen año natural. En años recientes, Hacienda ha permitido que se radiquen ambas planillas el 31 de marzo.

3. ¿Puedo prorrogar si no tengo la información necesaria?

Si no tiene toda la información para completar la planilla puede pedir una prórroga automática de seis meses. La prórroga se conoce como “automática”, pues es concedida una vez se solicita sin que el Departamento de Hacienda pase juicio acerca de la razón para la solicitud.

4. ¿Puedo pedir más tiempo para pagar?

Aunque puede solicitar más tiempo para radicar la planilla, como regla general, no se concede tiempo adicional para pagar cualquier contribución adeudada que no haya sido pagada mediante retención o pagos de estimada durante el año. En caso de que un individuo no esté obligado al pago de contribuciones estimadas, el pago puede hacerse en dos plazos. El primer plazo será el 15 de abril y el segundo el 15 de octubre.

5. ¿Quiénes están sujetos a la obligación del pago de estimadas?

Si una persona entiende que su obligación contributiva excede los $1,000, como regla general, estará sujeta a la obligación de hacer pagos de contribución estimada. La persona tendrá que estimar la contribución a pagar a final del año y hacer el pago en cuatro plazos que vencen los días 15 de los meses de abril, junio, septiembre y enero del año siguiente. Si la persona recibe ingresos únicamente como empleado, no estará sujeto a efectuar pagos de estimada. Tampoco estará sujeto si los pagos de otras fuentes no exceden $5,000. Si la persona debe hacer pagos de estimada y no cumple con dicha obligación, se le aplica una penalidad de 10% que se refleja en el Anejo T de la planilla. La penalidad no aplica si entre los pagos de estimada y las retenciones efectuadas al cuentapropista se le retiene 90% de la contribución del año corriente o 100% de la contribución del año anterior.

6. ¿Debo usar un especialista?

Un especialista en planillas es una persona que, mediante pago, prepara cualquier planilla o declaración de contribución. Para ser considerado un especialista tendrá que registrarse como tal en un registro manejado por Hacienda. Para autorizar el registro, Hacienda está autorizado a validar si la persona cumple con unos requisitos de educación o adiestramiento en el área contributiva. Se entiende que un contador público autorizado o un abogado cumplen de forma automática con dichos requisitos. No podrá ser especialista una persona que no esté en el registro, que sea empleado de Hacienda o que fue empleado de esa agencia en el último año. Esto quiere decir que estas personas no pueden firmar una planilla como especialistas y no pueden cobrar por dicha preparación. Aunque el uso de especialistas conlleva un costo adicional, tiene la ventaja de que la persona debe estar capacitada para proveer orientación adecuada durante el proceso de preparación de la declaración de impuestos. Tenga presente que, aunque use especialistas, la responsabilidad final de la información provista y cualquier obligación contributiva es del contribuyente.

7. ¿Qué errores debo evitar?

Asegúrese de que incluye correctamente los nombres, las fechas de nacimiento y los números de Seguro Social del contribuyente, su cónyuge y dependientes.

Si tiene planillas informativas de salarios u otros ingresos, corrobore que la cantidad incluida en la planilla de contribución sobre ingresos es la misma que aparece en las declaraciones informativas.

No incluya a su cónyuge como dependiente.

En el caso de planes de retiro tanto del gobierno como privados, las aportaciones a estos sistemas ya fueron descontadas del ingreso tributable y no deben deducirse otra vez. Revise que incluya todas las páginas y los anejos necesarios. Finalmente, recuerde firmar la planilla.

Recomendamos que no espere al último momento para que pueda preparar y revisar la planilla con calma.

