La vacunación mandatoria y el regreso a la oficina

El no haber alcanzado la famosa “inmunidad de rebaño” y la aparición de la variante DELTA, nos recuerdan que no hemos pasado la página del COVID-19. Esto ha causado una serie de debates sumamente candentes, siendo uno de estos las consecuencias de requerir la vacunación en los lugares de trabajo. Expresiones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, limitando el acceso y la movilidad de personas no vacunadas, han causado gran revuelo, no solo en Francia, sino a través de todo el mundo.