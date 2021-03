Las mil y una noches del impuesto al inventario

En “Las Mil y Una Noches”, había un rey que todas las noches se casaba con una nueva esposa y la próxima mañana la mandaba a decapitar. Esto continuó hasta que se casó con Scheherazade, quien le hacía un cuento cada noche al rey, pero no lo terminaba y éste no la decapitaba para escuchar el resto la próxima noche. Luego de mil noches decidió no matarla. Con el impuesto al inventario ocurre algo similar. Aunque todos concurrimos con que es un mal impuesto, cada vez que es atacado surge una nueva teoría de por qué no debe ser eliminado en este momento.