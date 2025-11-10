Un médico no se queda tranquilo solo porque el paciente camine. Toma la presión, pide análisis, pregunta por el sueño, la alimentación y el nivel de estrés. Sabe que moverse no significa estar bien.
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Vender mucho no indica que tu empresa está sana
Muchas pymes venden, pagan sueldos y producen sin descanso, pero eso no garantiza salud. A veces respiran, sí, pero con fatiga, señala Juan Carlos Valda
10 de noviembre de 2025 - 11:06 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.