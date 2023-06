Cartas a la jueza

“Padezco de diabetes tipo 2, hipertensión, neuropatía, tendonitis, insomnio, ansiedad, depresión, insuficiencia venosa, problemas del corazón y osteoporosis severa, todos los cuales requieren medicamentos y estrictas dietas. Nunca en mi vida había tenido que pagar una factura tan alta. No he podido pagar la última factura porque no tengo dinero para pagar todos mis gastos y mis medicamentos al mismo tiempo. Con los aumentos propuestos no podré comprar comida y medicamentos”.