Ávila Vázquez le contó a Pierluisi –que no es probable que haya leído la carta– que tenía 51 años, que estaba preso, que era parapléjico y que le habían concedido un pase extendido al amparo de la ley que dispone excarcelaciones para confinados que padezcan de enfermedades terminales o incapacitantes, pero que no podía salir por no tener dónde vivir. Solicitaba, entonces, que le dieran albergue en algún hogar del Departamento de la Familia (DF), que, de paso, no alberga a adultos.