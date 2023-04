Muchos políticos ante la corrupción: pensamientos y oraciones

Cada vez que en Estados Unidos hay una matanza masiva, cosa que ocurre con pavorosa frecuencia, hay desfile por los medios de políticos con semblantes hieráticos, enviando sus “pensamientos y oraciones” a las víctimas y sus aterradas familias.

Pero cuando se apagan a las luces y las cámaras, esos mismos políticos sueltan un suspiro que los desinfla. Se secan entonces las tres lágrimas de cocodrilo que les fue dado pujar. Y, con el cinismo cayéndole como titilantes babas de la boca, se tiran de cabeza en la piscina de dinero con el que la industria de armas ha logrado frenar cualquier intento de regular la venta legal de todo tipo de armamento mortífero en aquel país.

Nada termina pasando. La vida vuelve a su tensa normalidad, hasta la próxima masacre, días o semanas después. Puede decirse que hay más “pensamientos y oraciones” que balas. Pero con un detalle. Los primeros se quedan en el aire; los segundos obliteran vidas.

Aquí (toquemos madera), no tenemos un problema de matanzas masivas. Sí hay un enorme problema de violencia callejera hace décadas. Pero tiene otras características y responde a dinámicas distintas.

El problema muy boricua que compite en frecuencia y espanto con el de las matanzas estadounidenses, y hace suscitar reacciones que la mayoría de las veces no pasa de los “pensamientos y oraciones” es la corrupción.

Casi cada semana se sabe de una investigación nueva. Entre los arrestados se cuentan a dos gobernadores (uno resultó absuelto; la otra espera juicio), más de diez alcaldes y exalcaldes solo en los últimos 16 meses, presidentes legislativos, legisladores, jefes de agencia, contratistas, medio mundo más. Cinco de los siete gobernadores de los últimos veinte años - todos menos Sila Calderón y Luis Fortuño - o han sido arrestados o han tenido gente de su más estrecha confianza y cercanía arrestada.

El último caso, el del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, desveló un “sistema” mediante el cual empresarios con flow mafioso andan por las alcaldías comprando contratos a fuerza de atosigar alcaldes con billetes.

Ante este panorama de espanto, la respuesta de la clase gobernante es “pensamientos y oraciones”. Desfilan compungidos ante las cámaras. Meten la mano en una bolsa de papel desechable con la que cargan para situaciones así y sacan post-its de colores con frases como “el que la haga, que pague”, “cero tolerancia a la corrupción” y otra parecidas.

De ahí, por lo general, no pasan.

El gobernador Pedro Pierluisi, tuvo esta semana su comparecencia anual ante la Legislatura, unos días después del veredicto contra Pérez. Tuvo una alocución muy detallada en mil cosas. Pero por el tema de la corrupción pasó como por un sitio del que teme que haya fantasmas: a toda prisa y persignándose. De ahí no pasó.

Llueven propuestas para al menos intentar disminuir la hemorragia de pillaje. Caen en el Capitolio como un piojo en una melena; el diablo lo encuentra después.

Los casos contra los alcaldes tienen una raíz común: que pueden dar contratos de recogido de basura sin subasta. Eso fue lo que permitió a algunos hoy convictos dar contratos a sin control a quienes le llenaban el buche. Hay proyectos para cambiar eso que llevan mucho tiempo atascados en la ciénaga legislativa.

Uno de estos, impulsado por los representantes Juan José Santiago, del Partido Popular Democrático (PPD) y José “Che” Pérez, del Partido Nuevo Progresista (P NP), fue aprobado hace casi un año en la Cámara, con solo tres votos contra, (dos del PNP, Johnny Méndez y Luis “Junior” Pérez y la única representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos).

Está estacionado desde entonces en algún olvidado rincón del Senado. El representante Santiago, quien es hijo del alcalde de Comerío, Josian Santiago, me aseguró que al menos a él ningún alcalde le cabildeó contra la medida. Quién sabe entonces qué fuerza siniestra está cerrándole paso a una medida que sería vista como una respuesta directa al arresto de más de diez alcaldes y exalcaldes.

El caso de Ángel Pérez también dejó al descubierto ardides sin fin en el financiamiento de campañas. Ese es un campo que está bajo la jurisdicción de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), una dependencia a la que la clase gobernante ha emaciado hasta dejarla hoy con menos de la mitad del presupuesto de hace cinco años. Le amarraron las manos.

Walter Vélez, contralor electoral, presentó esta semana un paquete de propuestas dirigido a fortalecer las capacidades investigativas de la OCE (Juan Luis Martínez Pérez)

En una entrevista el jueves en el programa de radio de Armando Valdés, el contralor electoral, Walter Vélez, dio un par de datos espantosos. Por ejemplo, que mediante auditorías detectan que al menos el 10% de los donativos en efectivo que reportan los candidatos lo dieron personas que no son las que aparecen en los informes. No son infrecuentes, indicó, los casos de personas que declaran que otros le pidieron usar su nombre para registrar donativos que no dieron.

Esa es la manera en que legiones de corruptos evaden los límites legales de donativos. ¿Por qué no hay nadie preso por eso? Según Vélez, la ley está redactada de tal manera que es casi imposible probar de delito y los sorprendidos en la trampa pasan al próximo delito con un regaño como de perro que se subió al sofá prohibido.

Un ejemplo que viene al caso: los comités de acción política (PAC) como el que dirigía el amigo íntimo del gobernador que cayó preso (a nivel federal, por supuesto) por ocultar la identidad de sus donantes no se supone, por ley, que coordinen con los candidatos a los que apoyan.

Pero en pleno año electoral del 2020, la Legislatura entonces dominada por el PNP enmendó la ley para que la coordinación solo se pudiera probar si constaba en un acuerdo escrito. Eso es como si para probar un robo bancario el ladrón tuviera que haber puesto por escrito su plan.

Vélez lleva meses pidiendo que se enmiende esa barbaridad. La Legislatura, hoy dominada por el PPD, no la ha hecho caso. Igual, presentó esta semana un paquete de propuestas dirigido a fortalecer las capacidades investigativas de la OCE y reducir el descontrol del dinero en efectivo en las campañas política que es a los corruptos lo que la miel a la abeja. Habrá que anotar en los próximos meses quién se da por aludido y quién sigue pensando y orando.

La corrupción no es un problema que se solucione con mera legislación. Se ve, por ejemplo, que demasiado a menudo a la par con la ley se hace también la trampa.

Parte, además, de una idea que la experiencia dice que es demasiado común: que a la política se llega a hacer dinero o a subir de peldaño social. Eso se ve hasta la costumbre de montarse desde el primer día en guagua negra con biombo a la que no aplican las mismas leyes de tránsito que a los plebeyos.

Pero, las legislaciones que andan por ahí braceando contra el río crecido de intereses malsanos no sobran. Además, alumbran con claridad hacia quiénes entienden que la corrupción es una amenaza a la vida democrática que tiene que ser combatida sin cuartel desde todos los frentes y quiénes lo ven como un inconveniente menor y momentáneo que se puede dejar pasar para después seguir metiendo la mano donde no es, mientras intentan deslumbrarnos con pensamientos y oraciones.