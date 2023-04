Nacerán más boricuas

A las 12:14 de la tarde del sábado 8 de octubre de 2022, en Ponce ocurrió un notable acontecimiento: nació un puertorriqueño. Era una típica luminosa tarde sureña, cuya luz aumentó muchos niveles de incandescencia con la llegada de un niño redondo y rojizo, del todo saludable, primer nieto de sus abuelos maternos, muy esperado y deseado por todas las ramas de su familia.

Sus padres, Laura, de 30 años y Aníbal, de 29, le pusieron un nombre con resonancias de galán de telenovela: Álvaro Ignacio. Suena a nombre bien pensado y lo es. Los papás, que se enamoraron apenas habiendo traspasado la adolescencia – ella tenía 21, él 20 –, supieron desde que decidieron compartir su vida que querían hijos, aunque un poco después. Pero como el curso de la vida no está escrito en una placa de bronce que no se pueda alterar, Álvaro Ignacio se rio de los planes de papá y mamá y llegó un par de años antes de lo esperado a una isla que lo necesita mucho.

Habrá gente ya preguntándose qué tiene de “notable” el nacimiento de un niño en particular – otros 19,100 nacieron el año pasado – o por qué, más allá de su familia, Puerto Rico lo necesitara de alguna manera especial.

Si se miran noticias de los últimos días, por no decir años, se entiende el significado profundo que tiene en estos días el nacimiento de cualquier persona en Puerto Rico, lo importante que es para todos nosotros cada nuevo puertorriqueño y la urgencia que tenemos de construir una sociedad más próspera en la que menos gente tenga las reticencias que exhiben muchos, y de tantas maneras justificadas, hacia la perspectiva de tener hijos.

El panorama es sobrecogedor.

Cada año nacen menos puertorriqueños. Los 19,101 de 2022 son menos de la mitad de los aproximadamente 40,000 anuales que nacían hace diez años. Desde el 2016, a causa de eso, muere aquí más gente de la que nace. En el 2022, por ejemplo, hubo casi dos veces más muertes que nacimientos: 35,384 se fueron, versus los 19,101 que llegaron; 16,283 más decesos que nacimientos. La tasa de natalidad en la isla, de las más bajas del mundo, es de .89 por cada mujer en edad reproductiva; para sustituir a los que mueren, debía ser de más del doble, de 2.1, dice la demógrafa Judith Rodríguez.

Tan pocos nacimientos versus tantas muertes son, junto a la emigración masiva, las causas principales de la dramática reducción en población que ha experimentado la isla en los últimos 20 años. En el 2000, apuntábamos a cuatro millones. Hoy somos poco más de 3.2 millones. El descenso no se detuvo en la nueva década. Datos nuevos de la Oficina del Censo de EE.UU. dicen que la población de la isla se redujo en un 2.2% adicional desde el 2020 hacia acá.

La baja en la natalidad es un fenómeno global, sobre todo en sociedades industrializadas, con causas similares, centradas casi todas en factores económicos. Y es de extraordinariamente difícil manejo, incluso para países con enormes recursos.

Corea del Sur, por ejemplo, que es el país con la décima economía más grande del mundo, tiene la tasa de natalidad más baja del planeta: .078. A pesar de su potente economía, la gente joven siente que el país es muy caro para tener hijos. En 16 años, el gobierno ha invertido la enorme cifra de $200,000 millones en programas para apoyar a jóvenes madres; la tasa bajó un 25% durante ese periodo.

En Puerto Rico, donde el problema, ya arropándonos como un huracán, viene atisbándose hace no menos de veinte años, no hay programas diseñados para específicamente para atender esta grave situación.

El gobernador Pedro Pierluisi, preguntado hace días sobre este tema, hizo algunos comentarios superficiales, fiel a su estilo de hablar de los problemas del país que gobierna como si no fueran de su incumbencia. Dijo que “es una cuestión de motivar a las parejas jóvenes de que no pierdan confianza en el futuro” y que hay que continua “buscando formas y maneras de propiciar esto”. El secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo que “no hay excusa”, porque en Puerto Rico hay programas de beneficencia, los cuales existen hace décadas.

Quizás en la experiencia de Laura y Aníbal ayude a entender por qué unos sí se animan a tener hijos y otros no.

Ambos son, y lo saben, afortunados. Estudiaron bachillerato en la Universidad de Puerto Rico (UPR) cuando su costo no se estaba aún fuera del alcance de la mayoría. Contrario a innumerables jóvenes, los dos tienen empleos estables. Él administra una farmacia de la comunidad de su familia, que ha resistido como el embate de las megatiendas y grandes cadenas; ella labora en el área de recursos humanos de una exitosa cadena comercial local.

Sus empleos, dice Laura, le dan la confianza de que podrán darle a Álvaro Ignacio “una buena educación que no dependa de la educación del gobierno”. Compraron su propia casa, a un precio accesible, en una zona que no ha sido objeto del desplazamiento y gentrificación que en otras regiones de la isla ha disparado los precios de las propiedades, poniéndolas fuera del alcance de jóvenes parejas.

Laura no tenía tampoco las dificultades de muchas para procurarse cuido prenatal; la atendió el esposo de una prima, que es ginecólogo-obstetra. Una hermana que opera un negocio desde su casa le cuida el bebé; el costo de un cuido privado habría estado fuera de sus posibilidades.

Laura está clara en que, ausentes esas condiciones, la maternidad que siempre deseó habría tenido que esperar, quién sabe hasta cuándo. “Siento que soy mejor mamá trabajando, teniendo ese balance, siendo una profesional y haciendo lo que quiero hacer”, me dijo.

Para el que quiera ver, ahí está.

No se trata de un teorema insoluble. Si queremos que nazcan más boricuas, necesitamos un país con mejores empleos, vivienda digna y servicios de salud accesibles para gente joven, educación de calidad y apoyo para las jóvenes madres que no cuenten con la fortuna de una hermana o una abuela o una tía que le pueda cuidar la criatura.

Se entiende mejor pensando en la voz en la cabeza del personaje Ray Kinsella en la película ‘Field of Dreams’: If you build it, they will come. ¿Qué esperamos?