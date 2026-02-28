Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónMujer Sin Límite
Suscriptores
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

El arte de provocar un “te extraño”

Saber retirarse o tomar distancia en el momento preciso va a provocar un resultado, dice María Marín

28 de febrero de 2026 - 10:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En las relaciones de pareja, la autora sugiere evitar convertirte en costumbre y hacer valorar tu presencia de vez en cuando. (Shutterstock)
María Marín
Por María Marín
Motivadora

Continuamente me encuentro con mujeres que después de haber pasado por varias decepciones amorosas comentan: “estoy cansada de jugar jueguitos”, “no creo en hacerme la difícil para conquistar a alguien”, “lo siento, no voy a pretender ser lo que no soy”.

RELACIONADAS

Entiendo a aquellas que desean tener relaciones sin necesidad de juegos. Sin embargo, la psicología del amor nos obliga a participar en muchos de ellos. ¡Atención! No estoy promoviendo ningún jueguito manipulador, simplemente quiero que sepas que cuando te niegas a participar, de todos modos, estarás jugando, ¡solo que en tu contra!

Uno de estos juegos se llama “La Ausencia”, y consiste en saber retirarse o tomar distancia en el momento preciso para provocar un resultado. Este principio no solo se aplica en las relaciones amorosas, sino también en el ámbito profesional, comercial y artístico.

Recuerdo que hace algunos años vimos este concepto con Adele, quien decidió alejarse de los escenarios y de la vida pública durante varios años justo cuando se encontraba en la cima de su carrera. Su ausencia no la hizo desaparecer; al contrario, logró que el público la extrañara aún más.

Cuando regresó con nueva música, el impacto fue arrollador y su valor artístico se multiplicó. Ella comprendió algo esencial: cuando algo está siempre disponible, pierde atractivo; cuando se ausenta en el momento correcto, se vuelve irresistible. En el amor ocurre exactamente lo mismo.

Muy bien lo explican estas palabras: “La ausencia disminuye las pequeñas pasiones y aumenta las grandes, lo mismo que el viento apaga las velas y aviva las llamas”.

Cuando quieras enamorar a alguien, al principio es natural compartir mucho tiempo juntos. Pero, una vez que la relación se establece, es fundamental crear balance entre estar presente y saber ausentarse.

Si te comportas como un gemelo siamés que no puede separarse, te conviertes en costumbre y la emoción por verte se desvanece.

Haz que valoren tu presencia de vez en cuando. Atrévete a desaparecer un poco. No solo serás más deseable, sino que también te darás el placer de escuchar esas palabras que todos queremos oír: “te extraño”, “me haces falta” y “qué felicidad verte”.

Tags
Relaciones de pareja
ACERCA DEL AUTOR
María Marín
María MarínArrow Icon
Motivadora, Escritora e Influencer
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 27 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Opinión
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: