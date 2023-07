Un lápiz y una jeringuilla contra el cáncer

No es común que la prestigiosa y muy exigente revista científica, New England Journal of Medicine, publique un artículo basado en solo tres pacientes. Tiene que ser algo sumamente innovador para merecer esto… y ciertamente ese es el caso. Un artículo recientemente publicado en esa revista ha revelado la eficacia de una nueva terapia revolucionaria basada en la tecnología CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T cell therapy).