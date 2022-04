A combatir ideas erradas sobre víctimas de agresión sexual y el aborto

Hay historias que, no importa cuántas veces la leas, no dejan de provocar sorpresa e indignación. A mí me pasa con los hechos que provocaron lo que se ha designado como el Día del Mahón. Ayer, 27 de abril, se conmemoró ese día con el propósito de demostrar solidaridad y apoyo a las víctimas de violencia sexual.