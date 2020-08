A Puerto Rico le conviene Biden

El Partido Demócrata recién celebró una convención muy particular, demarcada por una pandemia que se resiste a desaparecer e insiste en asolar al mundo. Los oradores que participaron del evento y su nominado a la presidencia, Joe Biden, reflexionaron profundamente sobre lo que los Estados Unidos una vez fue y lo que hoy es, bajo la presidencia de Donald Trump.

Una nación de primer orden, admirada y envidiada, hasta por sus adversarios, ha degradado a una sociedad devastada por la enfermedad, insegura, dividida, desmoralizada y en retroceso político y económico vertiginoso. Una sociedad en donde cada día existe menos espacio y oportunidad para sus propios ciudadanos.

Estados Undos, el país que legó al mundo un modelo de gobierno democrático práctico, fundamentado en una Constitución escrita y en funcionarios sujetos a la voluntad popular, se confronta con un presidente que ha relajado la ética gubernamental al extremo de la desvergüenza. Una persona que no conoce la demarcación entre la verdad y la mentira. Un ser movido por sus complejos, el impulso irracional y la improvisación constante. Un gobernante sin agenda doméstica ni internacional.

El mensaje reiterado en la convención demócrata fue que esta desolación no puede ni tiene que ser el destino de los Estados Unidos. La grandeza de la nación reside en su diversidad y en el insumo de talentos que de ella se deriva. Lo crucial es abrir y no cerrar la vía a ese caudal de talento humano, no importa su origen, color o particularidad individual. Los recursos del país son inmensos para poder dotar a sus ciudadanos de un mejor cuidado de salud, mejores oportunidades de vida y una infraestructura de avanzada.

El 3 de noviembre de 2020, el electorado estadounidense deberá decidir si le renueva o retira su confianza a Donald Trump. Aunque las y los puertorriqueños no participamos de esa decisión, debemos estar conscientes de cuán importante resulta todo esto para nosotros, al igual que para el resto del mundo.

En lo que respecta a Puerto Rico, en vez de un socio y una mano amiga, la Casa Blanca de Trump ha operado cual gran inquisidor, ejecutando una política insensible y hostil. Ha hecho más que claro que la isla no forma parte ni de su agenda ni de su concepción de los Estados Unidos.

La hostilidad y el desdén para con Puerto Rico se desatan en un momento de fragilidad mayor. Si no bastaba con una economía colapsada y un sector público en quiebra, los huracanes, terremotos y la pandemia se ocuparon de apalearnos por partida triple. La endeble base empresarial y de cuentapropistas con que contábamos ha sido prácticamente arrasada. En estas circunstancias, resulta irreal pensar que podremos adoptar un plan fiscal viable para el repago de deudas.

Puerto Rico, sencillamente, se encuentra en estado de menesterosidad abyecta.

Si Trump revalida, su hostilidad se intensificará. Ante el cuadro situacional en el que nos encontramos, la alternativa de un triunfo demócrata luce más auspiciosa para Puerto Rico. Líderes importantes de esa colectividad, incluyendo su candidato a la presidencia, han criticado la manera en que Trump ha manejado nuestros asuntos y se han comprometido a trabajarlos desde un marco de respeto e igualdad. Biden ha hecho suya la propuesta sanitaria de Elizabeth Warren. Por consiguiente, de Biden convertirse en presidente, habría de esperarse que los problemas de nuestro plan de salud puedan atenderse y superarse.

Los demócratas han enfatizado la necesidad de desarrollar obra pública, la investigación científica y la modernización de la infraestructura de la nación. Si en efecto los demócratas prestan atención a estas áreas vitales, Puerto Rico también habrá de beneficiarse.

Si bien en lo que respecta al estatus no existe de parte de los Estados Unidos interés institucional apremiante en atender nuestra situación política, en los demócratas existe mayor receptividad para atender nuestras inquietudes y trazar en conjunto una ruta eventual para disponer de nuestro gran dilema existencial.

Así las cosas, la reelección de Trump no habrá de favorecernos. Un triunfo demócrata, de otro lado, parece ser nuestra mejor alternativa. Pero no solo eso, Biden y los demócratas, también, parecer ser la mejor alternativa de los Estados Unidos.