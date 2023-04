Bajo fuego las píldoras abortivas en Estados Unidos

Abundan los ejemplos de retroceso social, muy en particular con los derechos de las minorías. Un ejemplo es lo que ha estado pasando con el derecho de la mujer a decidir sobre su intimidad. Reconocido o no, es un derecho.

Además del fallo injusto y discriminatorio del Tribunal Supremo de Estados Unidos (SCOTUS) contra el derecho a terminar un embarazo, ahora está bajo fuego el acceso a uno de los métodos que por años ha servido para cambiar el rumbo de la vida de muchas mujeres.

Mifepristone es la primera de dos pastillas con aprobación de agencias federales para terminar embarazos. Está disponible desde el 2000 y desde el 2021 se permite su envío por correo. Hasta el momento se puede utilizar hasta las diez semanas de preñez. Sin embargo, varios estados han promulgado leyes que prohíben la distribución de las pastillas o prescribirlas en línea. También han dictaminado que ayudar a la mujer en este proceso es un delito grave con pena de cárcel.

Ante el Tribunal Supremo federal caso sobre vigencia de abortos medicados

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, mediante opinión del juez Samuel Alito, ordenó poner en pausa la decisión de un Tribunal federal de Texas que restringía el acceso a la píldora abortiva. (AP Photo/J. Scott Applewhite) (J. Scott Applewhite)

El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, mediante opinión del juez Samuel Alito, ordenó poner en pausa la decisión de un Tribunal federal de Texas que restringía el acceso a ese medicamento. Las restricciones incluyen que, para poder utilizar la píldora, la persona debe haberla adquirido en persona. No puede recetarse en una consulta de telemedicina y limitan el uso hasta la séptima semana de gestación.

Muchos expertos consideran que este es el caso más importante relacionado con el aborto en la esfera federal y apuntan que se estima que más de la mitad de las mujeres que abortan utilizan este método. El detente ordenado por el juez Alito está vigente hasta mañana, miércoles, para darles un poco más de tiempo a los jueces para deliberar el caso.

Un argumento principal de quienes rechazan las restricciones al acceso al medicamento es la necesidad de alertar sobre el peligro de la intervención judicial en una determinación basada en la ciencia y tomada por la agencia gubernamental experta.

Este tema continuará siendo un factor principal en la división peligrosa que sufre la nación. En un lado estamos quienes creemos que los pueblos no podemos permitir que un grupo con poder nos arrebate derechos adquiridos y, en el otro, quienes insisten en arrebatarlos.

Cientos de farmacéuticos denuncian la orden judicial que busca prohibir la píldora abortiva en Estados Unidos

La senadora republicana de los Estados Unidos, Cindy Hyde-Smith, favorece la prohibición de la píldora abortiva.

Un comentario que retumba en mi cabeza sobre el fallo del caso en Texas lo hizo la senadora federal republicana Cindy Hyde-Smith: “es una victoria para las mujeres embarazadas y sus hijos no nacidos”. ¿Alguien podrá explicar esa aseveración? Hay dos tipos de mujeres embarazadas: la que quiere continuar con su embarazo y la que no quiere continuarlo. El medicamento solo afecta a la segunda. Por lo que ¿de qué habla la senadora? ¿Victoria para las mujeres embarazadas que, contra su voluntad de ponerle fin, serán obligadas a parir?

Por otro lado, me cuesta entender cómo una persona, particularmente mujer, insiste en que la voluntad de un tercero y no la de la mujer sea el factor determinante en una decisión que afectará el resto de la vida de la fémina. ¿Cómo es posible que esta y otras mujeres (incluso en Puerto Rico) apoyen que la voluntad de la mujer con respecto a su vida tenga menos valor y peso que la de terceros?

Senadora, ¿no se da cuenta? Usted y los que creen como usted, niegan el acceso a una herramienta sumamente valiosa, obligando a mujeres a continuar con embarazos no deseados. Sin embargo, esas mujeres y los que creen como ellas no obligan a tomar la pastilla y respetan a quien quiera continuar con el embarazo. Ellas y quienes creen como ellas no se meten con usted ni con quienes creen como usted. Viva y deje vivir: eso es todo lo que le exigimos.

