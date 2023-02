¿Buscamos el bien común económico?

El bien común es un término ambivalente. No todos entienden lo mismo cuando hablan de él. Algunos piensan que es la suma de todos los bienes individuales; otros creen que no existe, que solamente hay bienes particulares; otros lo identifican con su propio bien, etc. Creo que si hay una definición de bien común que pueda suscitar una adhesión generalizada de la mayoría de las personas es considerar que esta consiste en “las condiciones sociales que permiten a todas las personas y a sus agrupaciones llevar una vida plena”.