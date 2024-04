La lectura del artículo 50, y sus ocho incisos, viene a ratificar la indefensión en la que viven los ciudadanos, indefensos e impotentes ante la acción desproporcionada y unilateral de la dictadura. Vean esto: el inciso uno garantiza el derecho a la defensa. ¿Se practica? No. El dos garantiza la universal presunción de inocencia. ¿Se respeta? No. El tres establece que todos tenemos derecho a ser escuchados. ¿Nos escuchan funcionarios y jueces? No. El cuatro habla de jurisdicciones y jueces naturales. ¿Acaso no hemos sido testigos de que civiles han sido sometidos a tribunales militares? Lo hemos visto, entre otras aberraciones. El siguiente inciso, número cinco, es categórico: nadie puede ser obligado a confesarse culpable, declarar contra sí mismo o señalar a parientes por consanguinidad (cuarto grado) o afinidad (segundo grado). ¿Existen testimonios certificados de que el régimen ha torturado a detenidos para obligarlos a unas determinadas confesiones que, incluso, han alcanzado a los familiares? ¿Existen semejantes atrocidades, han ocurrido? Han ocurrido y ocurren.