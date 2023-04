Café y medicina responsable: nos va la vida en la acreditación

En la mayoría de los hogares de Puerto Rico se toma café. Cada cual con su estilo y años de experiencia, preparándolo en grecas y hasta en máquinas “espresso” sencillas, o altamente tecnológicas. ¿Pero sabía usted que para llamarse barista hay que capacitarse y entrenarse, y tomar cursos extenuantes de barismo? Muchos tenemos experiencia preparando café, pero no todos somos baristas.

El Proyecto del Senado 1134 ha logrado lo nunca visto en el país: unir a 38 asociaciones médicas en una sola postura. Todas se oponen a la medida.

La clase médica advierte que la residencia “criolla” pudiera tener un efecto adverso en la salud del pueblo

El proyecto de las llamadas “residencias criollas” altera todo. ¿Quién pide este proyecto? ¿A quién beneficia al final del día? Sin transparencia lo que resta es la duda, escribe María R. Ramos Fernández. (Xavier Araujo)

Los médicos que ejercen al presente se han sometido al proceso de ser estudiantes de medicina y, con dedicación y esfuerzo, celebran con sus familias y allegados ese diploma de graduación a los cuatro años de entrenamiento. Algunos, por sus méritos académicos y desempeño en los exámenes, tienen el privilegio de continuar una especialidad. Ese privilegio está lleno de retos, sacrificios, exámenes, largos días de trabajo académico y clínico. Todo para lograr un diploma que significa que están listos para atender a sus pacientes en la especialidad que escogieron.

Advierten residencias médicas estatales podrían crear doble “standard”

Hay muchísimos generalistas que se levantan y ponen su granito de arena en las salas de emergencia de Puerto Rico. Todos laboran, pero saben que un título se adquiere a través de estudios formales. Al igual que un excelente cafetero tiene que formalizar estudios para ser barista, un médico generalista tiene que entrenar en un programa para obtener una especialidad. Algunos médicos generalistas se someten al estándar; toman los exámenes de rigor, solicitan hacer la residencia y eventualmente logran entrenarse. Logran el título mediante su esfuerzo. El proyecto de las llamadas “residencias criollas” altera todo eso.

La primera pregunta debe ser: ¿quién pide este proyecto? ¿A quién beneficia al final del día? ¿Por qué ahora? ¿Por qué por petición? La contestación es sencilla. Sin transparencia lo que resta es la duda, y la sospecha de que hay motivos ulteriores que benefician a particulares.

Quisiera resaltar algunos de los puntos que muestran desinformación y se expusieron en los medios.

1- El ACGME es una organización sin fines de lucro, separada del gobierno de Estados Unidos, que vela por la calidad del entrenamiento. Las residencias acreditadas por el ACGME no se acreditan en la marcha. Deben tener, para comenzar, una acreditación preliminar para poder abrir la residencia. Si se abre antes de ser acreditado, los graduados no serán reconocidos como especialistas. ¡Hagamos las cosas bien desde el principio!

2- La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLDM), compuesta por miembros nombrados como puestos de confianza, se arroga poderes que no va a poder supervisar. Su homólogo en Estados Unidos, la Federación de Juntas de Licenciamiento Médico Estatales (FSMB), no se dedica a hacer recomendaciones sobre crear programas de residencia o certificaciones de especialistas. Por el contrario, la misión es promover la seguridad del paciente y la calidad de los servicios siguiendo el cumplimiento y adhiriéndose a las guías y los estándares de ACGME. ¿Por qué oponerse a una residencia estatal, criolla, o como quieran llamarle? Porque se necesitan garantías de calidad transparentes. La educación tiene que ir por encima de las presiones políticas.

3- La práctica de otorgar certificados de especialidad sin el debido entrenamiento se abandonó hace décadas. El proceso de certificación y reconocimiento ya fue litigado en corte por el American Board of Emergency Medicine (ABEM). Resulta que no hay reconocimiento de la especialidad en ningún territorio de Estados Unidos sin el requisito de entrenamiento por ACGME. Aprendamos de la historia para no repetir los errores.

4- Los decanos de las cuatro escuelas de medicina han comunicado su oposición a la creación de residencias estatales. El enfoque debe ser mejorar los recursos de las escuelas para mantenerlas acreditadas y potencialmente aumentar plazas con los debidos recursos. De igual forma se debe hacer con los programas de residencia. Reforzar las instituciones para aumentar las oportunidades de entrenamiento. Mejoremos lo que ya funciona.

5- No existen en la actualidad programas estatales sin acreditación de ACGME, en Pediatría, Cirugía, Medicina Interna o de Medicina de Emergencia, entre otras, en ningún estado o territorio americano. Los programas sin acreditación de ACGME existentes en Estados Unidos son programas en subespecialidades médicas en desarrollo, muchos de ellos altamente especializados, para los cuales los estándares clínicos están en evolución y construcción. De hecho, estos programas están en la mayoría auspiciados por Instituciones académicas privadas de alto prestigio, no por el Estado.

En resumen, la creación de residencias médicas criollas en Puerto Rico y las certificaciones sin entrenamiento son medidas que generan preocupación en la comunidad médica. Los actuales estudiantes de medicina merecen que velemos por la calidad de su enseñanza, en tanto los médicos y todos los profesionales de la salud que ya laboran aquí, merecen respeto y buscar cómo retenerlos con mejores condiciones de trabajo, no bajando los estándares. Pero lo más importante es que el pueblo de Puerto Rico merece tener confianza en sus proveedores de salud hoy mañana y siempre, ya que, en algún momento, todos seremos pacientes.

Urge trabajar en soluciones para retener a los médicos en la isla, pero las residencias criollas no son la solución.

