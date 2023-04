Caminos divergentes del sector energético en Puerto Rico

Puerto Rico sigue sin definir un rumbo para su sector energético. En teoría, la política pública está plenamente comprometida con lograr la meta de 100% de energía renovable en la generación de energía eléctrica en el año 2050. En la práctica, no obstante, se han dado recientes pasos que ponen en entredicho las posibilidades reales de alcanzar tan ambiciosa meta.

Las más altas instancias del poder ejecutivo estatal reconocen que la transición hacia las fuentes renovables ha marchado más lentamente de lo deseado, pero insisten en que el 100% de energía renovable no es una quimera. El mismo gobernador, Pedro Pierluisi, se ha mostrado muy optimista y considera que, tan cerca como en 2025, Puerto Rico ya podría generar el 40% de su energía eléctrica con fuentes renovables.

Sustenta el gobernador su optimismo en el ritmo acelerado con que se han instalado nuevos paneles solares y baterías en el sector residencial, así como los planes para el desarrollo de microrredes a lo largo y ancho de la isla.

Definitivamente, la fragmentación de la generación de electricidad y la proliferación de alternativas individuales no son la mejor vía para alcanzar la eficiencia energética en Puerto Rico, escribe Roberto Orro. (Juan Alicea Mercado)

Negociado de Energía encamina usos potenciales de la producción de hidrógeno

Sin embargo, no todos los esfuerzos gubernamentales marchan en la misma dirección. A poco más de un mes de habérsele otorgado a Genera PR un contrato para operar la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el gobierno estatal lanzó una convocatoria para el desarrollo de una nueva planta que operaría con gas natural. Aunque no se han presentado cifras sobre el costo de este proyecto, es obvio que una inversión de tal envergadura tiene un horizonte operacional que trasciende el año 2050. La conclusión es clara: las fuentes renovables no son suficientes para satisfacer la demanda de energía eléctrica en Puerto Rico.

De hecho, el plan operacional de Genera PR favorece el uso del gas natural. El Centro para una Nueva Economía (CNE) ha resaltado la contradicción entre la apuesta de Genera PR por el gas natural y la transición hacia el pleno dominio de las fuentes renovables. Sin entrar en los méritos y las comparaciones entre el gas natural y la energía renovable, el CNE tiene razón en señalar lo que sin dudas es una flagrante contradicción, por más que la dirección de Genera PR repita lo contrario.

Como si los desacuerdos locales no fuesen suficientes, la ecuación se complica por el marcado interés que muestra la actual administración federal en convertir a Puerto Rico en un paradigma de generación eléctrica con fuentes renovables. No es usual que un alto dirigente federal visite con tanta frecuencia Puerto Rico, tal como lo ha hecho la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, en lo que va de año. Es alentador ver el esfuerzo desplegado por la secretaria Granholm para buscar soluciones novedosas, mayormente mediante paneles solares, a los apremiantes problemas de las comunidades más vulnerables de Puerto Rico. Pero, hasta ahora, la secretaria Granholm tampoco ha podido demostrar que Puerto Rico puede prescindir enteramente de los combustibles fósiles.

Estas divergencias inversionistas en el sector energético no se pueden tomar a la ligera. Por las dimensiones del mercado energético local, hay un estrecho margen (por no decir ninguno) para errores, tanto públicos como privados. Puesto que hay poco espacio para la competencia, se requiere una política pública acertada que impulse un sistema energético integrado y eficiente. Definitivamente, la fragmentación de la generación de electricidad y la proliferación de alternativas individuales no son la mejor vía para alcanzar la eficiencia energética en Puerto Rico.

Si Puerto Rico no puede divorciarse de los combustibles fósiles, los gestores de la política energética deben aceptarlo y trazar una hoja de ruta realista para el sector energético. Las inversiones de hoy y mañana tienen que acercarnos, en lugar de alejarnos, a la correcta dosificación entre combustibles fósiles y fuentes renovables que demanda la realidad de Puerto Rico.

Las inconsistencias en la planificación energética nos pueden conducir a un muy peligroso punto medio (halfway house); a un desequilibrio en el cual será imposible generar toda la energía que necesitemos mediante fuentes renovables, mientras que el costo de la generación basada en combustibles fósiles se dispararía incontroladamente. Evitemos caer en esa trampa.

