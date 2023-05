Carmen Maldonado, Jesús Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández: más de lo mismo en el PPD

En una colonia, aspirar a presidir un partido político para llevarlo a un triunfo electoral, pero rehusar comprometerse con la solución de su principal problema: el coloniaje –del que derivan todos los demás– es, cuando menos, evidencia de llaneza intelectual, cuando no una reiteración del más burdo cálculo electorero.

El Nuevo Día puso sus páginas a disposición de los tres aspirantes a presidir el Partido Popular Democrático –Carmen Maldonado, Jesús Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández– para que expusieran sus ideas conducentes a la dirección de un partido que describen como “partido decadente” (Maldonado), “partido que ha diluido la defensa de las causas que provocaron su existencia” (Ortiz), “partido desconectado del pueblo” (Hernández).

Me quedé esperando sus ‘ideas innovadoras’. Y llegado el tema del problema colonial, el culipandeo fue otra vez la estrategia común del trío, escribe Antonio Quiñones Calderón. En la foto, Carmen Maldonado, Jesús Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández. (Primera Hora)

Es decir, los tres aspirantes a la dirección de esa colectividad tienen en común la conciencia del trabajo, nada desdeñable, que les aguarda para salvar a su partido del precipicio electoral al que está asomado. El PPD no gana una elección mediante voto íntegro desde los comicios del año 2000 – es decir, desde hace 20 años y cinco elecciones. Y no elige un comisionado residente desde la elección general del año 2000.

Ante ese panorama, era de esperar que leyéramos con interés las propuestas de cada uno de los aspirantes a suceder a don Luis Muñoz Marín y a Rafael Hernández Colón, entre otros, como presidentes de esa colectividad. Me afané en ello. Especialmente, cuando leí, a mitad de la entrevista a la alcaldesa Maldonado, decir de su compromiso a “moverse a presentar propuestas innovadoras” con las cuales atraer al electorado, principalmente a las enormes huestes del popularismo que han abandonado esa colectividad. Me quedé esperando sus “ideas innovadoras”.

“Mejorar la educación y la salud”, “enfocarse en el desarrollo económico”, “realizar cambios significativos en la estructura gubernamental”, “defender el ambiente”, “desarrollar un proyecto de país” (cualquier cosa que esa ñoñería quiera decir), fueron las principales “ideas innovadoras” venteadas por los tres aspirantes, sin que siquiera se les zafara una oración explicando sus “propuestas innovadoras” para alcanzar esas metas, de boga en la tribuna política desde hace más de un siglo.

Llegado el tema del problema colonial, el culipandeo fue otra vez la estrategia común del trío. Otra vez, según ellos, “si la economía está mal, ¿cómo hablar del status?”, y “si la economía está bien, ¿por qué hablar del status?”. El más elocuente de los tres fue el alcalde de Villalba, quien se comprometió con “enfocarse en maximizar los recursos y los beneficios del ELA”. ¿Cuáles?, no dijo.

En lo que sí parecieron coincidir fue en que lo del status no debe tocarse ni con una vara larga. Además, repitieron, “en Washington no hay ambiente alguno para trabajar el tema del status”. Como no lo había entre los amos de esclavos, por lo que, entonces, no había que tocar el tema de su emancipación ni con una vara larga.

Es la misma posición timorata y personalmente conveniente de los políticos venezolanos que desde, sus posiciones de algún efímero poder, aconsejaban a Bolívar no seguir su lucha emancipadora, que era muy peligroso, que ¿por qué no esperar?, que las revoluciones demandaban calma, pero recibían la reiterada respuesta del Libertador: “Trescientos años de calma, ¿no bastan?” Y se lanzó a la revolución.

