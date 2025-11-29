Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Cezanne Cardona Morales
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Cómo recordar el futuro

No sé qué hubiera hecho Belaval en estos tiempos con la zalamería de Jenniffer González y primer caballero, pero es obvio que Belaval se burló de Winship, señala Cezanne Cardona

29 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
No sé dónde queda ese saloncito ahora, pero lo más cercano a ese aire de derrota patética que persigue a Jenniffer González se resume en un cuadro de mal gusto, mezcla de cómic y arte kitsch digital, colgado en los pasillos de La Fortaleza, de un artista conocido como Arte Cardé, destaca Cezanne Cardona. (Ramon "Tonito" Zayas)

Vivimos tiempos tan extraños que, en algún momento, Emilio S. Belaval podría entrevistar a Jenniffer González. Y no sería mala idea. Puede que, incluso, la mejor forma de entender la frase que lanzó la mandataria hace poco en una entrevista: “Yo vivo en una carrera contra mí misma”, solo pueda ser entendida desde aquella vez que Belaval entrevistó a Blanton Winship en la Fortaleza para la revista “Puerto Rico Ilustrado”. Por entonces faltaban apenas unos meses para la Masacre de Ponce, la revista reseñaba -gozosa y a doble página- los fiestones de militares franquistas en la isla, la avena Quaker se anunciaba como remedio hasta para los nervios, por su componente de vitamina B, y los melocotones enlatados Del Monte coqueteaban con la testosterona: “¿Tiene un hombre a quien complacer? Complázcalo con melocotones Del Monte”.

Cezanne Cardona Morales

Cezanne Cardona Morales

Escritor
