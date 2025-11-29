Cómo recordar el futuro
No sé qué hubiera hecho Belaval en estos tiempos con la zalamería de Jenniffer González y primer caballero, pero es obvio que Belaval se burló de Winship, señala Cezanne Cardona
29 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
29 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
Vivimos tiempos tan extraños que, en algún momento, Emilio S. Belaval podría entrevistar a Jenniffer González. Y no sería mala idea. Puede que, incluso, la mejor forma de entender la frase que lanzó la mandataria hace poco en una entrevista: “Yo vivo en una carrera contra mí misma”, solo pueda ser entendida desde aquella vez que Belaval entrevistó a Blanton Winship en la Fortaleza para la revista “Puerto Rico Ilustrado”. Por entonces faltaban apenas unos meses para la Masacre de Ponce, la revista reseñaba -gozosa y a doble página- los fiestones de militares franquistas en la isla, la avena Quaker se anunciaba como remedio hasta para los nervios, por su componente de vitamina B, y los melocotones enlatados Del Monte coqueteaban con la testosterona: “¿Tiene un hombre a quien complacer? Complázcalo con melocotones Del Monte”.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: