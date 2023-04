Urge una cumbre de planificación en Puerto Rico

Si yo fuera el primer ejecutivo de Puerto Rico convocaría de inmediato una cumbre urgente de planificación por la pérdida de población. Las señales están claras y los avisos son constantes: durante los pasados veinte años, y por varias razones, Puerto Rico ha perdido más de 50,000 habitantes al año con implicaciones enormes para la isla. Nos guste o no, el número de personas que vive aquí cambiará la agenda colectiva del país.

Cuando me inicié en el mundo del servicio público electoral en 1995, mi gran mentor, amigo y maestro Don Pepe Alonso García me dio el mejor consejo y advertencia: me dijo tajantemente que tenía que estudiar y entender los números demográficos de cada pueblo. Me advirtió que si no hacía eso no votaría por mí. Aparte de consultar a mi papá como economista, me asignaron como tutora a la profesora Judith Rodríguez del Recinto de Ciencias Médicas para que aprendiera a “peinar” los números del censo, ir pueblo por pueblo, barrio por barrio y entender cuántos somos, qué edad tenemos, la composición familiar, cuánto ingreso por familia hay y otras variables. Sin entender quiénes somos es imposible dirigir a Puerto Rico.

En aquel entonces en la isla había 3.9 millones de personas. Hoy hay 3 millones o una reducción de casi 25%. Eso es dramático para cualquier país del mundo y requiere de ajustes inmediatos en política pública, diseño y planificación.

Esta semana El Nuevo Día publicó dos columnas de Opinión extraordinarias sobre este tema que unidas deben ser lectura obligada para todos. Una era de la misma profesora Judith Rodríguez y la otra del planificador Deepak Lamba-Nieves. Ella exponía que Puerto Rico refleja los números más alarmantes de pérdida de población por baja natalidad y emigración del mundo, añadido a una población envejecida. El profesor Lamba Nieves hizo una radiografía magistral del desmantelamiento de la Junta de Planificación, que en su momento era la joya de la corona en el gobierno de Puerto Rico para estudiar la población, entender y planificar el país. La combinación de ambas es una bomba de tiempo.

Los dos primeros invitados a una cumbre de planificación serían, por supuesto, los dos profesores: Rodríguez y Lamba-Nieves. Pero también hay que invitar a las uniones obreras, a los banqueros, a universitarios, líderes religiosos, a maestros, jueces, alcaldes, legisladores, hospitales, industriales, cooperativas, médicos, comerciantes, desarrolladores, hoteleros, y organizaciones sin fines de lucro.

Todo el mundo tiene que estudiar, entender la cadena de impacto y hacer ajustes con esta realidad. Empecemos por las escuelas. Si antes nacían 45,000 niños al año y ahora apenas nacen 19,000, significa que antes había que tener escuelas para 550,000 niños y ahora para 225,000. Consolidar escuelas no es un capricho: sin matrícula no se justifica el gasto. Duele decirlo, pero el Departamento de Educación tiene que explicar públicamente por qué hoy está contratando más gente si hay menos estudiantes.

Si la población se sigue reduciendo dramáticamente, es obvio que menos gente pagará IVU y otros impuestos y menos serán los ingresos del estado y eso afectará el dinero para pagar la nómina pública. Pero menos gente significa también menos compras en los supermercados y centros comerciales, menos estudiantes universitarios, menos pacientes en los hospitales. Cuando todos esos grupos reciban menos ingresos, los préstamos que han tomado a los bancos y cooperativas para financiar sus operaciones se pueden ver afectados. Sin gente se debilitan los centros urbanos y toda la actividad comunitaria y comercial. Todos somos parte de una misma cadena.

Felicito al presidente de la Universidad de Puerto Rico Dr. Luis Ferrao, quien ha convocado para el sábado 6 de mayo un foro para atender la merma poblacional. Bravo por él y por la UPR. A ese foro deben ir el gobernador y su gabinete; escuchar, aprender y ajustar con los números que se presenten. Eso se llama planificar.

