De Playmaker: ¿atropello machista o condescendencia machista?

Al participar junto a comentaristas del vacilón y la vulgaridad se toman un riesgo quienes contribuyen con su talento —sea hombre o mujer— al éxito de ese tipo de programa de radio o televisión. Sin embargo, la naturaleza “informal”, “coloquial” o “callejera” del programa no justifica el maltrato de unos y de otros, especialmente si la mortificación que sirve de móvil a ese tipo de show se manifiesta de manera áspera, desconsiderada y, a veces, insensata.

Vi el vídeo que ha publicado este periódico para no atenerme a los comentarios que se sucedieron al darse a conocer la renuncia de la señora Natalia Meléndez al programa en cuestión. Pero lo que vi no me pareció “mansplaining” como tal. Este es un término inglés intraducible al español —aunque Fundéu afirma que puede usarse “machoexplicación”—, que significa algo así como (el hombre) darle una explicación “de manera condescendiente” a una mujer, o “bajándose al nivel de ella”, para facilitarle entender algo. Pero de “condescendiente”, nadita de nada. Y de “bajándose al nivel de ella”, menos.

Lo que puede apreciarse en el vídeo, eso sí, es puro maltrato machista, un tratamiento desconsiderado, poco cortés de un hombre hacia una mujer. A todos nos ofendió la conducta de Héctor Torres porque nos parecía estar viendo una escena hogareña típica de violencia de género en la que usualmente el varón dominante se apodera del discurso y no le permite a la mujer discrepar de lo que él dice; porque no le reconoce a la mujer su capacidad de disentir de lo que él propone, algo que el varón se lo toma como un reto a la “supremacía de macho”, y, entonces, grita, pone ojos de serpiente, señala con el dedo y se hace el ofendido.

Vimos en toda su esplendidez la idea del macho agresor de palabra, aprendida de seguro en su propio hogar, de que la mujer es inferior al hombre, que ella es un ser al que no se le deben dar alas porque la humanidad perdería su rumbo sin la “sabiduría y la orientación” del hombre.

Lo que pude apreciar en el vídeo fue a un agresor común y corriente, un clásico narcisista, que hace pensar a uno en este término cuando vemos que él no admite siquiera la posibilidad de estar equivocado. Nunca intentó ser “condescendiente” con la señora Meléndez, sino por el contrario, se comportó de manera arrogante, atropellante y manipulador del espacio televisivo. No la dejaba hablar porque ella procuraba proponer una idea que él consideraba equivocada. Y eso sí que él no estaba en disposición de permitirle. Encima de eso sale ofendidísimo porque ella, antes de levantarse de su silla e irse del programa, utilizó como mecanismo de defensa una interjección que lleva eñe en el medio y que es de uso corriente entre los jóvenes y no tan jóvenes de hoy día.

Sé que Torres le ha pedido perdón a la señora Meléndez, algo que es un atenuante de su culpa y quizás le sirva de consuelo. Pero fuere porque sea un caso de “mansplaining”, como se ha dicho, o ya de un simple maltrato machista, como creo yo, nuestra reacción no puede ser la de impasibilidad. Bastante maltrato han tenido que soportar nuestras mujeres por siglos para que ahora tengamos que reírle las gracias a los comentaristas del vacilón y la vulgaridad cuando las maltratan.