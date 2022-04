Desmadre de madres y distanciamiento de la Madre Tierra

El día de madres suele ser un feriado obligatorio en Puerto Rico. Habitualmente en este domingo no hay casi negocios abiertos. Lejos de darle un significado meramente comercial, el día de la madre es considerada casi una “fecha sagrada”. Suelo celebrar este día con mis hijos y entre amigas en la playa. Este domingo será diferente. No podré seguir esta tradición, tampoco compartirla con amigas. Las playas permanecerán cerradas y quizás más negocios abiertos por orden ejecutiva. La causa de estos cambios no es el solidario y requerido distanciamiento físico para evitar el contagio durante la pandemia, sino parte de las decisiones que ha tomado el gobierno de Puerto Rico localmente para atenderla.