Día Internacional de la Madre Tierra: Celebrar y proteger el planeta cada día

Cuando ingresé a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, involucrarme en el mundo universitario fue un reto debido a la pandemia. Ahora, como estudiante de tercer año en Ciencias Ambientales, he ido forjando mi conocimiento como futura científica ambiental al obtener experiencias de investigación y participar en actividades de divulgación para educar a la comunidad sobre la importancia de la ciencia. Mi mayor motivación recae en saber que mi dedicación ayuda a obtener cambios notables para el beneficio de nuestro planeta, al igual que aporta a mejorar la calidad de nuestros recursos naturales. En el futuro, me gustaría convertirme en una científica involucrada en investigaciones que avancen el campo de la ciencia y ayuden a comunidades desfavorecidas.

Yeishmary Soto Muñiz participa en una actividad de divulgación científica. (Suministrada)

Hace cerca de un año tomé la clase de Seminario de Ciencias Ambientales, la cual fue moderada por personal del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan. Esto me llevó a continuar los esfuerzos de conservación mediante el voluntariado con esta organización, cuyo propósito principal es proteger y restaurar la calidad de las aguas del ecosistema acuático en varios municipios del área metropolitana. Con esta organización he tenido la oportunidad de trabajar con temas relacionados a la calidad del agua, resiliencia costera, caracterización y reducción de microplásticos y censos de aves. Trabajar con el Programa del Estuario me ha abierto muchas puertas, y me ha expuesto a un campo de profesionales que me han ayudado a forjarme como conservacionista.

En el Día Internacional de la Tierra, mi deseo es llevar un mensaje de divulgación a la comunidad. La naturaleza nos conecta; permite crear sentimientos y memorias con lo que nos rodea. Cualquier persona puede aportar para el bienestar de nuestro planeta Tierra. Simples acciones como reciclar, comprar de segunda mano, tener utensilios reutilizables, plantar un árbol, entre muchas otras, le proveen beneficios a nuestro ambiente. La madre naturaleza nos provee inmensidad de servicios, además de que nos brinda un espacio en donde convivir.

Actualmente, estamos viviendo una crisis climática que cada día avanza más. El involucrarse en esfuerzos de restauración y conservación es impostergable para el bienestar de nuestro planeta. Más que por las experiencias que me ofrece el ser parte de la comunidad científica, mi propósito como futura profesional es proteger el entorno que me rodea, aprender sobre él y educar a las demás personas acerca de su importancia. El Día de la Tierra no es solo el 22 de abril, sino todos los días. Por ende, les exhorto a participar de actividades que fomenten su conocimiento acerca de nuestro planeta y cómo protegerlo, para que las futuras generaciones maximicen su uso de forma positiva y adecuada.

