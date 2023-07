El cine como espejo y madriguera en el planeta de las ilusiones perdidas

Este año se estrenan algunas de las películas, auguro, más taquilleras de la historia. Tras el fracaso de la última Indiana Jones, no por ser poco entretenida sino por el desgaste de la franquicia, sobre todo para una juventud amamantada con robots y llamados superhéroes, crece la anticipación por: Mission Impossible 6, seguida de la #7 en septiembre; Oppenheimer, sobre el creador de la bomba atómica que devastó a Japón en 1945; Barbie, sobre la icónica muñeca estadounidense que ha ejemplificado su silueta “ideal” y la moda desde 1959; Napoleón, el emperador francés que conquistó Alemania, los Países Bajos (Bélgica y Holanda), el norte de España, parte de Italia y Egipto, antes de fracasar intentando vencer a Rusia; y Killers of the Flower Moon sobre el genocidio indoamericano.