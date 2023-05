El desprotegido oficio de la maternidad

Entonces… ¿tú no trabajas? Esa pregunta se ha convertido en una constante para las amas de casa que optan por quedarse en el hogar para cuidar a sus hijos. La premisa invisibiliza el oficio de la maternidad. Implica que el trabajo de una madre no cuenta. No tiene valor. Una mujer que decide cuidar a sus hijos en vez de asumir un empleo que la remunere, “hace nada”.

Además de la falta de reconocimiento con respecto a las funciones que realiza una ama de casa, muchas de ellas confrontan vulnerabilidad financiera, especialmente si son madres solteras. Aquellas víctimas de violencia de género en la modalidad económica por parte de sus parejas o exparejas podrían recibir la amenaza de “quedarse en la calle”, puesto que no recibieron remuneración alguna por un trabajo de años. Entonces, de cara a su “jubilación”, estas madres enfrentan escasas posibilidades de disfrutar una vejez digna. Sin un salario y sin posibilidades de ahorrar o invertir, algunas de estas mujeres engrosarán las cifras recientes del Negociado del Censo Federal: 45.3% de puertorriqueñas sobre 60 años viviendo bajo el nivel de pobreza.

PUBLICIDAD

¿Insólito?

A pesar de que resulta cruel el menosprecio al oficio de la maternidad, lo cierto es que ni las políticas gubernamentales o sus prioridades presupuestarias, ni los valores perpetuados por la sociedad, reconocen el valor o la contribución de aquellos que escogen quedarse en casa a cuidar a sus hijos, sean madres o padres.

A pesar de que resulta cruel el menosprecio al oficio de la maternidad, lo cierto es que ni las políticas gubernamentales o sus prioridades presupuestarias, ni los valores perpetuados por la sociedad, reconocen el valor o la contribución de aquellos que escogen quedarse en casa a cuidar a sus hijos, escribe Miriam Montes. (Rohappy)

Los estudios demuestran, sin embargo, que el ejercicio de la maternidad es uno valioso y fundamental, tanto para los niños en etapa formativa, como para el desarrollo de una sociedad más equilibrada y estable.

De un lado, los niños que se crían en el hogar reciben una atención y cuidado personalizado, lo cual promueve su desarrollo emocional, social y cognitivo. Por lo general crecen en un ambiente de menor estrés familiar, al eliminar de la ecuación las demandas de un empleo remunerado o el ajoro de atender asuntos del hogar en el poco tiempo que sobra. También se fortalecen los vínculos familiares, ya que se dispone de más tiempo para la comunicación y el juego. También se fomenta la transmisión de valores y destrezas, lo cual crea ciudadanos más responsables y conscientes. De otro lado, pueden ejercer un impacto positivo en la comunidad al tener mayor flexibilidad para participar en actividades escolares y comunitarias.

A pesar de los beneficios que supone para la familia y la sociedad, por lo general el oficio de la maternidad no se protege. Mientras la madre pospone su desarrollo profesional y su independencia económica, no devenga ningún salario, no aporta al Seguro Social o a un plan de retiro, de manera que enfrenta una enorme desventaja económica. Suele llegar a la edad del retiro como si nunca hubieran trabajado.

PUBLICIDAD

¿Cuánto vale el oficio de la maternidad?

Aunque es difícil adjudicarle un valor monetario a una responsabilidad que comprende tantas funciones --además del indispensable componente emocional que supone-- intentaremos desglosar su trabajo: cuidadora infantil, empleada doméstica, cocinera, tutora (o maestra), administradora del hogar, enfermera, conciliadora de conflictos, conductora vehicular, gerente de finanzas, consejera espiritual y psicológica… Doce horas diarias aproximadamente, además de noches de guardia los siete días de la semana. Imagine el valor económico de cada uno de estos oficios. Adjudique el costo por hora. Multiplique. Añada lo incalculable: el amor.

Según estudios realizados por Care.com, una plataforma de empleo en línea, el oficio de la maternidad tiene un valor estimado en ¡$160,000 al año! Entonces, ¿merecen las madres un salario? ¿Merecen que el estado reconozca, valore, proteja y remunere de alguna manera su aportación a la sociedad?