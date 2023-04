El espejo de un corazón roto: no hay amor sin dolor

Si respiras y estás consciente, te romperán el corazón. Es la verdad más desgarradoramente hermosa de la experiencia humana: no hay amor sin desamor.

No soy la excepción. Ni fui ni lo seré.

Querer es doler porque significa que algo o alguien te importa y que nada dura para siempre, pero siempre habrá pérdidas. Todos respiramos esa incesante paradoja de vida, que es la base del arte y de la música que nos cobija.

Un gran amigo me dijo que hay tanta biología detrás del amor. Quizás es cierto. Después de todo, ¿qué es sino una experiencia sensorial nacida del cerebro? Tal vez hay reacciones químicas que nos electrifican adictivamente con adrenalina y luego nos emboban como mimes seducidos por la luz. Sin embargo, nos gusta pensar que somos mucho más que carne y hueso; que hay magia en el amor.

La realidad es que, aunque la salud emocional comienza por la forma en que nos tratamos desde adentro, ser independiente es un atributo con límites. Nadie puede andar solo y sin afecto. Todos necesitamos que nos cuiden, unos más que otros, pero para eso también hay que cuidar.

Nadie puede andar solo y sin afecto… Amar requiere entonces de un continuo viaje de sanación, escribe Marcos Billy Guzmán

Existe mucha diferencia entre lo que sentimos por alguien y lo que esa persona nos hace sentir. Amar es lograr que alguien se ame a sí mismo cuando está contigo.

Vale aterrizar como abejas sobre la metáfora de la flor. Cuando te gusta, la agarras o la cortas, la pones en una jarra o adornas con ella. Sabiendo que morirá, te aferras a su belleza y la haces tuya. Cuando de verdad la quieres, la nutres, raíces en tierra, le echas agua, la cuidas.

Amar es entonces un acto de valentía necesario.

En el camino, encontramos conexiones que, inevitablemente, nos estrujan, no necesariamente porque alguien sea malo o te quiera hacer daño, sino porque es un ciclo sin escape. Nos rompen. Rompemos. Volvemos a romper y seguimos rompiendo. Hasta el amor más puro, como el de una madre, llega su fin y nos parte en mil pedazos. Porque la vida se acaba y nada es perenne. No somos galaxia.

Muchas veces evitamos amar para no sufrir. Dicen que, si te cuesta la paz, es demasiado caro, mientras hay traiciones que solo merecen distancia y llevan a cerrar capítulos sin mirar atrás. Pero botar nuevos libros alejando a las personas para no sufrir también tiene su precio. Se llama soledad.

Y ocurre a la inversa. Buscamos tantas conexiones que perdemos las que realmente importan. Nos perdemos en nuestro propio centro comercial, mirando ventanillas a diestra y siniestra, comprando ropa que solo usaremos una vez o que pasará de moda, olvidando que tenemos un clóset lleno de recuerdos lindos, cariño verdadero y seres que nos celebran de manera incondicional. Se torna inevitable: al rato, terminas desechando tu ropero porque perdiste conexión con ese valioso ajuar que guardabas. Botas o donas camisas y pantalones que seguramente harán feliz a otra persona. Buscándonos, tantas veces nos perdemos.

Amar requiere entonces de un continuo viaje de sanación.

Ya han escrito que, si no curas lo que te hirió, sangrarás sobre personas que no te cortaron. Somos responsables del rol que jugamos en nuestro propio sufrimiento. Somos responsables del dolor que nos causamos y que le provocamos a otros en nuestro proceso de sanar.

No importa la belleza —tan efímera— ni los “likes” —tan inútiles— ni la fama —tan volátil— ni el dinero —tan somero— ni el poder —tan traicionero—, nadie se libra de un corazón roto. Con los años, miras fijamente el desamor en los ojos de gente que amas, sin poder darles suficientes abrazos de consuelo. Nos duele su dolor porque nos importan.

La libertad no se consigue cuando muchas cosas ya no te importan. La libertad no se logra evadiendo que te hieran. Ser libre es atreverse a transformar el dolor en amor. Quizás ahí está la magia.

Podemos aprender mucho de nosotros mismos entre los pedazos de un corazón partido. Somos el espejo roto que nadie puede arreglar, pero en los fragmentos podemos reflejar luz. Todos somos luz y sombra, algo hermoso.

Tenemos que protegernos, mas querer con honestidad no te hace débil. Podemos sonreír con el corazón en la mano porque el desamor de tantas formas nos recuerda que estamos vivos, que hay seres dispuestos a quererte, aunque eso signifique que, algún día, por más que los ames, precisamente porque te aman, dolerán por ti.