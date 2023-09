El juego de Xavii Vega

Conversaba hace unos días con un colega abogado sobre sus inquietudes en cuanto a Xavii Vega, una mujer transgénero en la Liga de Voleibol Superior Masculino. Nuestra discusión giraba en torno a las normas establecidas en la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), organismo deportivo responsable de todo lo relacionado a ese deporte globalmente. Esto, con la intención de explorar si una mujer trans pudiese participar en la Liga de Voleibol Superior Femenino, conforme a la FIVB. Veamos.

La FIVB establece como norma general - en lo relacionado al género - que la categorización inicial de una persona atleta para propósitos de elegibilidad se hará conforme a su certificado de nacimiento. Además, expresa que, cuando el certificado de nacimiento de un atleta no es cónsono con la primera registración de dicho atleta en el voleibol, la categorización inicial del atleta para propósitos de regulación del deporte se hará basándose en el género asignado al nacer.

Ahora bien, es menester señalar que la misma regla menciona la palabra “inicial” al establecer dicha norma. Así pues, sirve como indicador de que la regla general antes descrita no es del todo absoluta. Al continuar la lectura de las reglas, es de notar que la FIVB, luego de exponer la norma general, establece que un jugador o jugadora puede cambiar la categorización de su género para propósitos de elegibilidad en la FIVB si aquel jugador o jugadora le demuestra de manera satisfactoria al Gender Eligibility Committee que no surge una ventaja como resultado de su cambio de género. Lo anterior, al tomar en consideración la totalidad de las circunstancias.

La voleibolista trans Xavii Vega juega en la liga masculina con los Plataneros de Corozal. (Carlos Giusti/Staff)

No es de sorprendernos que exista una vía con algunas condiciones para que las mujeres trans puedan participar en el deporte femenino. Es una tendencia que ha surgido en varios organismos deportivos como la National College Athletic Association (NCAA), y el International Olympic Committee (IOC), pues surge como una medida para salvaguardar la equidad en el deporte femenino y a su vez, reconocer la identidad de género de las personas y sus implicaciones. Cabe mencionar que no sería algo novel ya que esto ha ocurrido. Por ejemplo, debemos mencionar a Tiffany Abreu, una mujer transgénero que juega en la liga profesional de Brasil desde el 2017, ello, con la aprobación de la FIVB.

A manera de epílogo, la FIVB ha establecido un mecanismo para que las mujeres trans puedan participar en el voleibol femenino, luego de demostrar que no existe una ventaja como resultado de su transición. En varias ocasiones esto ha implicado que las mujeres trans tengan que suprimir su nivel de testosterona por al menos un año para entonces poder participar del deporte femenino. Por lo tanto, decir categóricamente que Xavii Vega no pudiese participar en la LVSF conforme a las reglas de la FIVB es, a todas luces, incorrecto.

Espero que el abogado que levantó sus inquietudes tenga ahora más certeza sobre el tema discutido en esta columna. Espero también que las personas transgénero en Puerto Rico sepan que, sin duda alguna, hay un sinnúmero de personas que les apoyan y que no callarán para defender sus derechos, incluidos aquellos en el deporte femenino.

