Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
2 de octubre de 2025
83°lluvia ligera
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Juan Rivera GómezJuan Rivera Gómez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El medio de tiempo de Bad Bunny no puede ser campo de intimidación

La idea de reforzar la presencia de ICE en torno al Super Bowl envía un mensaje equivocado: miedo en lugar de inclusión, dice Juan R. Rivera Gómez

2 de octubre de 2025 - 5:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Jennifer López invitó a Bad Bunny al espectáculo del Super Bowl en el 2020. (Captura X). (Suministrada)

La reciente noticia de que el gobierno federal evalúa reforzar la presencia de ICE (Immigration and Customs Enforcement) en el Super Bowl ha encendido una alarma que no podemos pasar por alto. Preocupa que, en un evento deportivo que debería simbolizar unión, entretenimiento y diversidad cultural, se busque crear una atmósfera de miedo y desconfianza. Más aún cuando la controversia parece estar motivada por el hecho de que un latino, Bad Bunny, encabece el espectáculo de medio tiempo y se convierta en el centro de atención global.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Bad BunnySuper BowlICE-HSIGobierno federal
ACERCA DEL AUTOR
Juan Rivera Gómez

Juan Rivera Gómez

Arrow Icon
Profesor en la Universidad del Sagrado Corazón
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: