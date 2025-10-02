El medio de tiempo de Bad Bunny no puede ser campo de intimidación
La idea de reforzar la presencia de ICE en torno al Super Bowl envía un mensaje equivocado: miedo en lugar de inclusión, dice Juan R. Rivera Gómez
2 de octubre de 2025 - 5:30 PM
La reciente noticia de que el gobierno federal evalúa reforzar la presencia de ICE (Immigration and Customs Enforcement) en el Super Bowl ha encendido una alarma que no podemos pasar por alto. Preocupa que, en un evento deportivo que debería simbolizar unión, entretenimiento y diversidad cultural, se busque crear una atmósfera de miedo y desconfianza. Más aún cuando la controversia parece estar motivada por el hecho de que un latino, Bad Bunny, encabece el espectáculo de medio tiempo y se convierta en el centro de atención global.
