La reciente noticia de que el gobierno federal evalúa reforzar la presencia de ICE (Immigration and Customs Enforcement) en el Super Bowl ha encendido una alarma que no podemos pasar por alto. Preocupa que, en un evento deportivo que debería simbolizar unión, entretenimiento y diversidad cultural, se busque crear una atmósfera de miedo y desconfianza. Más aún cuando la controversia parece estar motivada por el hecho de que un latino, Bad Bunny, encabece el espectáculo de medio tiempo y se convierta en el centro de atención global.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu