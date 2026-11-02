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Heriberto A. Marín CentenoHeriberto A. Marín Centeno
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prima:El mito de la “superioridad económica” de la derecha

Un programa de centroizquierda no debe descartarse automáticamente como enemigo del desarrollo económico por defender mayor responsabilidad pública y protección social, opina Heriberto Marín

2 de noviembre de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Votantes hacen fila en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasilia, Brasil, el domingo 25 de octubre de 2026. (Foto AP/Eraldo Peres) (Eraldo Peres)

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales brasileñas del 25 de octubre de 2026 invita a cuestionar el mito politico de que la derecha neoliberal maneja mejor la economía que la centroizquierda. Una victoria electoral no demuestra superioridad económica, pero ofrece una oportunidad para contrastar ese argumento con los datos.

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ACERCA DEL AUTOR
Heriberto A. Marín Centeno

Heriberto A. Marín Centeno

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El autor es economista y se desempeña como Catedrático en la Escuela Graduada de Salud Pública, en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
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