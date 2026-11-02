Opinión
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El mito de la “superioridad económica” de la derecha
Un programa de centroizquierda no debe descartarse automáticamente como enemigo del desarrollo económico por defender mayor responsabilidad pública y protección social, opina Heriberto Marín
2 de noviembre de 2026 - 10:15 PM
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