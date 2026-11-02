El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales brasileñas del 25 de octubre de 2026 invita a cuestionar el mito politico de que la derecha neoliberal maneja mejor la economía que la centroizquierda. Una victoria electoral no demuestra superioridad económica, pero ofrece una oportunidad para contrastar ese argumento con los datos.

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