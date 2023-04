El momento de la Rama Judicial

Sabemos que como consecuencia de los malos manejos en el presupuesto de Puerto Rico desde la década de los 90, se degradó el crédito, tuvo que intervenir el presidente Barack Obama y crear la ley federal Promesa para poder radicar quiebra. Se implantó una Junta de Supervisión Fiscal, perdimos credibilidad ante el mundo y acceso a líneas de crédito. Entonces la pregunta obligada es: ¿cuál de las tres ramas de gobierno de Puerto Rico -la legislativa, ejecutiva o judicial - puede hoy crecerse ante el momento para desarrollar esa garantía de credibilidad y confianza necesaria al mundo financiero de que Puerto Rico será fiscalmente responsable en el futuro?

Si usamos las herramientas que nos da la propia Constitución, la verdadera Junta de Supervisión Fiscal permanente en Puerto Rico puede ser el Tribunal Supremo, escribe Eduardo Bhatia Gautier. (Archivo)

No es, desafortunadamente, la Asamblea Legislativa. Aun conociendo de la precaria situación, ahí se han dedicado los últimos siete años a aprobar presupuestos llenos de huecos y legislación populista que cuesta millones sin fuente de pagos, sabiendo que la Junta de Supervisión Fiscal eventualmente los va a parar en seco. El método es simple: legislan para las gradas sabiendo que no hay dinero para entonces culpar a la Junta por no aprobar desembolsos absurdos. No toman decisiones difíciles, reales y responsables porque saben que eso duele y para eso está la Junta.

Por otro lado, la rama ejecutiva todavía se recupera de la nefasta administración de Ricardo Rosselló, su salida, sus mentiras y sus chats llenos de comportamiento infantil, peligroso y perverso. Además, se recupera de los actos de Wanda Vázquez, su arresto, la radicación de cargos federales y ese espectáculo que la acompañó en La Fortaleza. Todo ese drama lo heredó el gobernador Pedro Pierluisi y nos gusten o no sus decisiones, su mayor logro es precisamente que el país sabe que hay un adulto a cargo. Sin embargo, por mejor que lo haga, tomará algún tiempo para que observadores internos y externos vuelvan a mirar a la rama ejecutiva de Puerto Rico como un símbolo de estabilidad, confianza y credibilidad.

¿Entonces, qué nos queda para desarrollar credibilidad localmente? Algunos piensan que nada; que lo mejor que puede pasar es que se quede la Junta para siempre. Yo discrepo. Démosle una mirada nueva y fresca a la rama judicial.

El Artículo VI, Sección 2 de nuestra Constitución provee un lenguaje robusto, bien escrito y específico sobre cómo hay que balancear el presupuesto de Puerto Rico. El problema ha sido que la rama judicial nunca ha interpretado esta sección que ha sido violada por los poderes ejecutivo y legislativo por años. Por eso tuvimos que radicar quiebra.

Aunque puede ser una idea controversial, propongo algo distinto: comenzar una nueva era donde la rama judicial sea el filtro y demuestre al mundo que Puerto Rico no necesita de ninguna Junta de Supervisión Fiscal externa para gobernarse. Si al final del día le toca al Tribunal Supremo ser el último intérprete de la Constitución, pues le debe tocar al Tribunal Supremo determinar cuándo un presupuesto está balanceado y cuándo no como exige la ley. Serían nueve puertorriqueños los que desarrollarían una metodología fiscal con asesores internos o externos y usando el escudo del poder vitalicio conferido por esa misma Constitución le demostrarían al mundo que sí podemos ser responsables; que sí podemos balancear presupuestos sin trucos y que sí podemos gobernarnos sin entes exteriores.

Piénsenlo. Si usamos las herramientas que nos da la propia Constitución, la verdadera Junta de Supervisión Fiscal permanente en Puerto Rico puede ser el Tribunal Supremo. Cada presupuesto que genere un caso o controversia (que son todos) pasaría por la rama judicial y hasta que no se evidencie más allá de duda razonable que los números cuadran pues se devuelve a las ramas políticas sólo para balancearlo. Si queremos construir credibilidad local ahí hay una herramienta a través de la rama de gobierno menos política.

Estoy convencido que el escenario dantesco fiscal que vivimos en la isla es un momento ideal para que los jueces del Tribunal Supremo entiendan el mandato institucional que le asignaron en la Constitución para momentos como éste, se miren a sí mismos y acepten el reto. Este puede ser un gran momento para la rama judicial.

