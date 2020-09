El rechazo a la mentira de la estadidad en las elecciones

Por iniciativa unilateral del partido gobernante, el estatus político de Puerto Rico está en discusión en estas próximas elecciones al incluirse un referéndum de estadidad Sí o No. Para beneplácito de todos los puertorriqueños, los candidatos a gobernador y comisionado residente del Partido Popular Democrático han tomado la ruta de proponer un Estado Libre Asociado (ELA) no territorial ni colonial.

El Partido Nuevo Progresista aprobó ese referéndum con el rechazo de los otros partidos políticos y haber sido descartado por el gobierno de los Estados Unidos de América. Los actuales líderes del gobierno federal extendieron a la estadidad de Puerto Rico la muralla que construyen en la frontera con México. Sin embargo, la coyuntura histórica de la isla requiere que evaluemos el estatus con respeto y honestidad.

El nuevo estatus tiene que ser soberano de manera que tenga el poder de Estado con la autoridad de administrarse sin intervención de otro país, excepto aquellos asuntos que sean delegados a Estados Unidos por acuerdo mutuo. Las alternativas son: independencia, estadidad y convenio de libre asociación o culminación del ELA (convenio). Bajo las tres, Puerto Rico gozará de soberanía: en la independencia por derecho propio, en la estadidad limitada a las normas que regulan los demás estados, y en el convenio delimitada por lo acordado con los Estados Unidos. Soberanía es un concepto que no representa un estatus en particular. Republicanos y estadistas la han usado como un mote para atacar otras ideologías. Recordemos los ataques a Luis Muñoz Marín y líderes del PPD que los catalogaban de comunistas, nacionalistas o fidelistas.

La independencia no es viable al presente por varias razones y adolece de apoyo electoral. La estadidad es prácticamente imposible. Los Estados Unidos han expresado que existen múltiples razones políticas, económicas y culturales para no concederla. Para sostener lo contrario, el PNP alega falsamente, entre otras cosas, que la estadidad será viable obtenerla el próximo cuatrienio. Omite a sabiendas que, conforme a su Constitución, el Congreso de los Estados Unidos al concederla Puerto Rico tendría dos senadores y aproximadamente cinco congresistas, que se le reducirían a los estados. Los constituyentes de todos los estados no van a apoyar a sus senadores y congresistas a reducir su representación y tener menos ingresos. También, para impartir miedo, algunos de sus líderes mencionan, contrario a derecho, que la ciudadanía de Estados Unidos y otros derechos constitucionales pueden perderse. El PNP llega al extremo de anunciar que invertirá dinero público en agendas de cabildeo y representantes de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos para apoyar la estadidad. Esa malversación de fondos públicos es intolerable.

El único propósito que persigue el PNP es engañar al electorado para forzar el voto que le favorezca en las elecciones. Las artimañas alimentadas por las mentiras son perversas y deben ser rechazadas. La verdad y honestidad son fundamentales en la vida del ser humano y en la política, pues la mentira choca contra los principios éticos y morales que deben regular la conducta de todos nuestros servidores públicos. Así, es imperdonable que algunos líderes políticos utilicen la mentira para crear percepciones contrarias a la realidad y engañar a los votantes, incluyendo a miles de simpatizantes honestos de la estadidad. Por ello la mentira y la estadidad deben ser rechazadas en las próximas elecciones.