El tema económico y la conducta electoral

La junta editorial del periódico The Wall Street Journal ha publicado un análisis interesante de las cifras del Negociado del Censo sobre la tendencia poblacional en Estados Unidos y el efecto de la inmigración. Los resultados del último censo y las proyecciones recientes muestran una reducción de población en los llamados estados azules. Es decir, estados de tendencia liberal, donde domina el Partido Demócrata. La disminución poblacional en estos estados no ha cesado luego de los cierres por la pandemia del COVID-19 y la corriente migratoria no la ha compensado. Estas jurisdicciones perdieron población por el traslado de personas hacia otros estados de la nación.