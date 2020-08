El Tribunal Supremo y el enigma de la unanimidad

Las decisiones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y sus Comisiones de Primarias no fueron “cónsona[s] con los postulados constitucionales y estatutarios que exige el derecho al sufragio universal, libre, secreto y directo”. La decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico así lo determina y ofrece como remedio uno similar a una de las acciones de la CEE tomadas al margen de la ley: continuar las primarias en otra fecha. A su vez, no llega a decretar la ilegalidad ni inconstitucionalidad formal de estatuto, reglamento o resolución alguna impugnada. Su propósito esencial es ofrecer un remedio.

¿Contradictorio? Podríamos estar frente a lo que algunos juristas han llamado el “enigma de la unanimidad” en los procesos adjudicativos de los tribunales colegiados. Todos los jueces y juezas coinciden en que una parte fundamental de las determinaciones o remedios objetados eran los únicos posibles en las circunstancias que rodearon el evento. Basta señalar la insuficiencia de papeletas y la indisponibilidad en la mayoría de los centros de votación.

Sin embargo, no todos los magistrados estuvieron de acuerdo con la totalidad del remedio “convalidado”. De hecho, uno de los jueces y una de las juezas disienten. Me refiero a que hubiesen acogido la solicitud de cerrar las máquinas de conteo de votos y permitir una divulgación parcial de los resultados hasta el momento. Cuando se conjugan estas diferentes perspectivas y remedios complicados, se producen decisiones que aparentan ser contradictorias. Aun así, posiblemente era la única de forma de lograr la unanimidad en la controversia más importante del pleito. Como bien informan las opiniones de conformidad: no fue una opinión “perfecta”, pero resuelve conforme las exigencias del momento y produce la unanimidad parcial anhelada por el país.

Hubiese preferido que ocurriese el decreto formal de ilegalidad e inconstitucionalidad de la ley. Ello hubiese comprometido a las ramas ejecutiva y legislativa a actuar con rapidez y en consenso con todas las fuerzas políticas. Ya tendremos ocasión de reflexionar de forma más crítica si se logró lo mejor posible. No abrigo duda alguna de que nuestro Tribunal se esforzó por así hacerlo y de esta manera fortaleció una vez más su capital de legitimidad.

El Tribunal Supremo mitigó los daños causados por la profunda laceración al derecho al voto. Aun así, ya observamos a candidatos y candidatas litigantes reclamando victoria o “satisfacción” con la decisión. Hasta los causantes inmediatos de la debacle, entiéndase los integrantes de las Comisiones de Primaria en al CEE, van a reclamar que el Tribunal convalidó sus decisiones al margen de la ley. La opinión que logró unanimidad parcial evita calificar o describir la incompetencia, burla, vergüenza nacional causada y demostrada por los responsables de administrar el proceso de primarias. A lo sumo, califica el proceso como uno “atropellado” y “administrado de forma deficiente”. No así las siete opiniones de conformidad o conformidad con disidencia (uno de los jueces no se expresó por escrito) redactadas por los jueces y juezas que decidieron pronunciar un juicio mucho más crítico para la historia. Liberados del “enigma de la unanimidad” que a veces demandan estos procesos, denuncian un camino de vergüenza y pureza democrática. Repito: me temo que demandantes/demandados partidarios no se darán por aludidos.

Las ramas políticas (ejecutiva y legislativa) deberían hacer introspección auténtica de lo sucedido. La rama judicial ha puesto su grano de arena. Pero todavía sigue ahí intacto el Código Electoral nuevo con algunas disposiciones cuestionables como aquella que involucra al Tribunal Supremo en la posible designación del presidente de la CEE. Si alguna vez se activa esta disposición (jamás pensábamos que podría estar tan cerca), existe el riesgo de que se lesione la legitimidad ganada en esta controversia.

Otra vez, hay un grito para que esas ramas de gobierno se unan a un esfuerzo de país y verdaderamente consensuado al tomar decisiones sobre nuestros procesos electorales. No debemos permitir que caiga en oídos sordos.