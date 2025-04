Vamos a hablar claro: Puerto Rico y Estados Unidos están llenos de idiotas. No lo digo como insulto barato, lo digo en el sentido clásico, griego, original de la palabra. En la antigua Grecia, idiota era aquel que vivía sólo para sí mismo, que no participaba en la vida pública, que no le importaba el bien común. El que se quedaba en su casa mientras otros daban la cara por su comunidad. El que decía: “eso no es problema mío”.