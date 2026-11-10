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Sonia M. Santiago HernándezSonia M. Santiago Hernández
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prima:Fin a la guerra contra las comunidades migrantes

Exigimos respeto a los derechos humanos, protección efectiva para la niñez y garantías de que las iglesias y escuelas no sean utilizadas como espacios de intimidación migratoria, escribe Sonia Santiago

10 de noviembre de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
imágenes de la iglesia a la que penetraron agentes armados del ICE, durante un operativo contra inmigrantes en el casco de Río Piedras. (Adriana Díaz)

La incursión de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una iglesia ubicada en Río Piedras, así como la reciente aprobación en el Senado de una medida sobre el acceso de agentes a las escuelas constituyen dos manifestaciones alarmantes de una política de persecución y criminalización de las comunidades migrantes.

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ICE-HSIInmigrantesDiscrimenXenofobiaDerechos humanos
ACERCA DEL AUTOR
Sonia M. Santiago Hernández

Sonia M. Santiago Hernández

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La autora es psicóloga social y clínica, fundadora y portavoz de Madres contra la Guerra, organización creada en Puerto Rico en 2003, dedicada a la promoción de la paz, la objeción...
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