Después de 16 términos en el Congreso de Estados Unidos, Nydia Velázquez, nuestra Nydia, la luchadora incansable, ha anunciado su retiro. Y la única respuesta apropiada de Nueva York, de Puerto Rico y de todas las comunidades que ella elevó a lo largo del camino es sencilla: gracias. Gracias por las décadas de servicio, valentía y claridad moral con las que transformó vidas e instituciones. Gracias por demostrar, una y otra vez, que el servicio público puede ser un vehículo de dignidad, de justicia y de esperanza.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.