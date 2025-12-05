Gracias, Nydia
El licenciado Eduardo Bhatia reflexiona sobre la trayectoria de la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez en el servicio público, en el marco del anuncio de su retiro de la política activa
5 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
Después de 16 términos en el Congreso de Estados Unidos, Nydia Velázquez, nuestra Nydia, la luchadora incansable, ha anunciado su retiro. Y la única respuesta apropiada de Nueva York, de Puerto Rico y de todas las comunidades que ella elevó a lo largo del camino es sencilla: gracias. Gracias por las décadas de servicio, valentía y claridad moral con las que transformó vidas e instituciones. Gracias por demostrar, una y otra vez, que el servicio público puede ser un vehículo de dignidad, de justicia y de esperanza.
