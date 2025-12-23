Otra vez nuestra prolongada angustia colonial incita a que atrevidos actores pretendan imponernos la independencia en contra de la voluntad manifiesta de la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño. Esta vez, reclutan al congresista republicano por California, Tom McClintock (cualquier nexo familiar con el McClintock boricua habrá que buscarlo en los ancestros escoceses), quien, primero que todo, no parece haber puesto interés alguno en conocer la historia de Puerto Rico.

