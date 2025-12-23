Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Orlando PargaOrlando Parga
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Gracias, pero no gracias, Mr. McClintock

No sabemos cuán erudito sea el congresista californiano sobre las libertades y prerrogativas constitucionales que cimentan la democracia estadounidense, pero sí sabemos que en su estado de California se celebran consultas electorales cada vez que se pretende un cambio a sus códigos legales, destaca Orlando Parga

23 de diciembre de 2025 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Aunque sospecho que Mr. McClintock responde a la agenda xenofóbica de la facción derechista radicalizada— no está de más agradecer su interés en Puerto Rico reaccionando como nuestros ancestros cuando desde otros lares nos hablaron de independencia, escribe Orlando Parga. ((Facebook/Tom McClintock))

Otra vez nuestra prolongada angustia colonial incita a que atrevidos actores pretendan imponernos la independencia en contra de la voluntad manifiesta de la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño. Esta vez, reclutan al congresista republicano por California, Tom McClintock (cualquier nexo familiar con el McClintock boricua habrá que buscarlo en los ancestros escoceses), quien, primero que todo, no parece haber puesto interés alguno en conocer la historia de Puerto Rico.

ACERCA DEL AUTOR
Orlando Parga

Orlando Parga

Exsenador
