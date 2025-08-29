Opinión
29 de agosto de 2025
prima:In Memoriam: Judith Rodríguez

Su trabajo fue visionario. Ya en el año 2000, advertía que nuestro país ingresaba en una nueva etapa de decrecimiento natural, escribe Eduardo Bhatia

29 de agosto de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La demógrafa Judith Rodríguez advirtió que las cifras más recientes revelan cambios en el comportamiento criminal en el país, aunque las estadísticas oficiales están incompletas. <font color="yellow">(vanessa.serra@gfrmedia.com)</font>
Recordar a Judith es, para mí, un acto de amor profundo y de gratitud infinita. Tú me enseñaste que la demografía no eran cifras en un papel, sino la vida que late en cada rincón de Puerto Rico, escribe Eduardo Bhatia.

Puerto Rico ha perdido a una de sus voces más lúcidas y perseverantes, la demógrafa Judith Rodríguez. Su obra trasciende la academia porque logró que los números hablaran de lo más íntimo de nuestra sociedad: los nacimientos, las migraciones, los matrimonios y las muertes que moldean nuestra vida colectiva. Judith dedicó décadas a estudiar el dramático viraje demográfico de la isla. Documentó desde el descenso implacable de la natalidad hasta el éxodo de jóvenes y la acelerada transición hacia una población más envejecida. Nadie ha explicado con tanta claridad cómo esos cambios afectan la economía, la educación, el mercado laboral y hasta la viabilidad del país mismo.

El autor es abogado y fue presidente del Senado de Puerto Rico. Al presente se desempeña como profesor visitante en la Universidad de Princeton.
