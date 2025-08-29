In Memoriam: Judith Rodríguez
Su trabajo fue visionario. Ya en el año 2000, advertía que nuestro país ingresaba en una nueva etapa de decrecimiento natural, escribe Eduardo Bhatia
29 de agosto de 2025 - 11:00 PM
29 de agosto de 2025 - 11:00 PM
Puerto Rico ha perdido a una de sus voces más lúcidas y perseverantes, la demógrafa Judith Rodríguez. Su obra trasciende la academia porque logró que los números hablaran de lo más íntimo de nuestra sociedad: los nacimientos, las migraciones, los matrimonios y las muertes que moldean nuestra vida colectiva. Judith dedicó décadas a estudiar el dramático viraje demográfico de la isla. Documentó desde el descenso implacable de la natalidad hasta el éxodo de jóvenes y la acelerada transición hacia una población más envejecida. Nadie ha explicado con tanta claridad cómo esos cambios afectan la economía, la educación, el mercado laboral y hasta la viabilidad del país mismo.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: