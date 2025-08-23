Instrucciones para romper una vajilla
Las historias de largos años de apagones tras el huracán María mataron a mucha gente y nunca acapararon titulares, escribe Cezanne Cardona
23 de agosto de 2025 - 11:10 PM
El viejo barbú tenía razón: todo lo que empieza como tragedia termina como comedia. Por eso nadie se preguntó quién barrió los pedazos de vajilla rota que restrelló contra el piso la chef, Myrta Pérez, tras grabar su “encabronamiento” con LUMA. Los que la entrevistaron, los que le regalaron un “media tour” tan gratuito como patético, incluso los que llevaron a la chef a la televisión para romper otra vajilla, esta vez con risitas pero sin repetir su famosa frase “estoy encabroná”, no se les ocurrió entrevistar al empleado que tuvo que barrer los pedazos de vajilla rotos.
