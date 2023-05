La conducta violenta en el escenario laboral

En varias ocasiones he tenido la experiencia poco grata de que el servicio que he recibido en alguna tienda, restaurante o negocio, no ha sido el mejor. Sé que a muchos le ha sucedido alguna situación similar por lo que se podrían sentir identificados. Esta situación o experiencia podría ser reflejo del empleado ante las pobres condiciones de trabajo en que se encuentra, de la misma manera podría ser reflejo de una sobre carga de emociones, las cuales no ha podido canalizar efectivamente.