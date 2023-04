La educación no la salvamos con “modelos exitosos”

Se han observado en días recientes foros y noticias que mencionan “modelos educativos exitosos” para la niñez y juventud. Como dato curioso, todas tienen algo en común: resaltan a las escuelas chárter y obvian a las escuelas públicas. ¿Dónde están las consultas con las profesionales que trabajamos día a día en nuestras escuelas públicas? ¿Dónde se recogen nuestras opiniones y experiencias? Parece que las comunidades escolares gritamos todos los días, y aun así somos ignoradas, no solo por el gobierno, sino también por quienes dicen ser aliados.

El esquema que se traza está claro: a las escuelas públicas nos privan de todo, mientras a otros les privilegian y les permiten vestirse de salvadores mientras se enriquecen, escribe Lydimar Garriga Vidal. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Actualmente en Puerto Rico existen 11 escuelas chárter y se prevé la apertura de más para el próximo año escolar. Las chárter son escuelas privatizadas pero que se financian con los fondos públicos asignados al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR). Curiosamente, se presentan como modelos exitosos debido a que tienen autonomía sobre sus decisiones financieras, curriculares y administrativas. Lo que se nos niega a las escuelas públicas diariamente, se les permite a las escuelas chárter. Esto ocurre con partidas del mismo presupuesto que se supone se inviertan en nuestras escuelas, pero que no se materializan.

Por ejemplo, a la primera escuela chárter en Puerto Rico, (Vimenti), se le permitió comenzar su proyecto con tan solo siete estudiantes por grupo. Mientras, en las escuelas públicas se nos requieren topes de 25 estudiantes para kínder y primer grado. Si las escuelas públicas no llegamos a ese tope implica que nos consolidan grupos y declaran maestras excedentes, moviéndolas a otras escuelas. Además, nos colocan en riesgo de cierres y consolidaciones de escuelas. A pesar de que el DEPR es la agencia que más fondos recibe, nos encontramos con un patrón en el que cada año tenemos peores condiciones en las plantas físicas. Muchas escuelas no tienen cisternas, no tienen bibliotecas, canchas adecuadas ni salones con los materiales necesarios. Todo esto ocurre mientras nos sobrecargan con tareas administrativas, inconsecuentes para los procesos pedagógicos y socioemocionales.

La solución no es nombrar “modelos exitosos”, contratar compañías para adiestramientos o firmar acuerdos colaborativos para implementar “procesos innovadores”. Tampoco está en apostar a un modelo privatizador que termina desangrando el presupuesto del DEPR para beneficio de unos pocos. La realidad es que el personal docente del DEPR está altamente capacitado, es competente y tiene voluntad. Aquí lo que se manifiesta es un proceso concertado de destruir un sistema educativo utilizando el abandono, menosprecio y desvaloración del personal y estudiantes de las escuelas públicas, que no son otra cosa que un proyecto de país.

Dice un refrán que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Este es el momento de ser justas, posicionarse y defender el modelo que está construido para servirle a todos y todas, la escuela pública. El esquema que se traza está claro: a las escuelas públicas nos privan de todo, mientras a otros les privilegian y les permiten vestirse de salvadores mientras se enriquecen.

