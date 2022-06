La entrevista de Alexandria Ocasio-Cortez, el idioma y la estadidad

Nuestra congresista neoyorquina-puertorriqueña Alexandra Ocasio-Cortez pone el asunto sobre el tapete en su entrevista de El Nuevo Día (páginas 4-5, 14 de junio de 2022): El idioma español no es negociable en todo proceso encaminado a la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión. De hecho, los Estados Unidos de América no tienen un idioma oficial. El inglés es reconocido como oficial en las constituciones de 31 de los 50 estados; mientras otros 19 estados no establecen idioma oficial alguno, y otros dos, como sucede en Puerto Rico, tienen dos idiomas oficiales, y el estado de Alaska reconoce 21 idiomas como oficiales para abarcar sus etnias esquimales.