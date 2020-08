La fantasía del éxito

Aún recuerdo las caras de aflicción —o de preocupación, si se es malicioso— que ponían ciertos legisladores al ser entrevistados para los noticiarios de televisión el día que sentencié a diecisiete años de prisión sin probatoria a un representante a la Cámara, del Partido Popular, por cargos de corrupción, utilizando un esquema similar al que se ha alegado que utilizaron los representantes penepés María Milagros Charbonier y Nelson del Valle. La aflicción podía deberse a sentimientos puros de compasión por un compañero caído en desgracia que, independientemente de su identificación partidista, era considerado por todos muy llano, accesible y campechano. O deberse, tal vez, a mera inquietud.

Sin embargo, al referirme a la cara “de preocupación, si se es malicioso” es por aquello de que “Cuando la barba de tu vecino vieres arder, pon la tuya a remojar”. Porque, como se comentó públicamente durante el juicio, no era de extrañar que ese mismo patrón fuera “el pan de cada día” en las oficinas de muchos otros legisladores. En aquel juicio quedó demostrado que el acusado tenía en la nómina de su oficina a empleados que no trabajaban para él ni para nadie más en la Cámara, sino que recibían su cheque, lo cambiaban, retenían una pequeña comisión y entregaban el resto al legislador. El Fiscal Especial Independiente, basado en el informe de la contralora, tenía prueba para establecer que no todo iba a parar al bolsillo del representante, ya que él invertía parte de los fondos en los gastos de su campaña e, incluso, en pequeños actos de caridad para auxiliar a algún necesitado.

A base de las caras “de preocupación” que ponían podía inferirse que la conducta imputada al legislador era usual entre un grupito, pequeño pero indecente, en la casa de las leyes. (No todo el saco estaba podrido). Supuse que si se probaban los cargos aprenderían la siguiente lección: que los auditores de la Oficina de la Contralora eran un equipo de temer y le temerían, que habría un FEI para procesar sin miedo a los corruptos, y que existían jueces no preocupados por su renominación dispuestos a enviarlos a la cárcel.

Pero me equivoqué. Los casos de corrupción continuaron a marcha ininterrumpida, seduciendo a rojos y azules por igual, aunque en distinta proporción y monto, y todos sorprendidos a la postre en sus raterías o en sus “grandes golpes”. ¿Debido a qué? Pues a su fantasía de éxito, a su creencia de que otros se dejaron atrapar, pero “a mí sí que no, porque yo me las sé todas”. Como en el cuento de García Márquez “En este pueblo no hay ladrones”, en el que un vago del pueblo, mediante escalamiento, se roba las bolas del único billar que allí existe y decide devolverlas del mismo modo una madrugada. Entonces, es sorprendido y atrapado, e imputado falsamente por el dueño del cafetín de que también había robado dinero junto a las bolas. Ante su negación, el dueño le dice que no importaba, que ahora pagaría por todo, y que los chavos “te los van a sacar del pellejo, no tanto por ratero como por bruto”.

Porque aparte de la torpeza moral del hurto de fondos públicos, también concurre la torpeza material de suponer que pueden escapar impunes a un esquema de pillaje tan de aprendices. Es como si nunca hubieran visto siquiera alguna película o serie policíaca por televisión, donde, exageración aparte, se demuestra lo avanzado de la tecnología de la que se valen los cuerpos policíacos hoy día. Por eso, una vez recibida la denuncia, el FBI alega que los ha atrapado debido en parte al reguero de huellas electrónicas que han tratado de borrar al escape y a última hora de sus celulares. Como si no existieran las unidades especializadas para esclarecer esos crímenes cibernéticos.

Ahora, ante el runrún de que habrá próximamente más arrestos en el Capitolio nos preguntamos: ¿habrán bailado también tales legisladores al son de la fantasía del éxito?