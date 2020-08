La humanización en salud

Desde pequeños hemos escuchado distintas definiciones de lo que es la salud. Incluso, hemos desarrollado distintas percepciones de lo que significa estar saludables. A lo largo de la historia, profesionales dedicados a la salud han propuesto distintas definiciones para tratar de conceptualizar lo que significa este término. En 1948, en los inicios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se definió como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Este fue el intento de comenzar a trabajar un modelo holístico e integral, que incluye todos los determinantes sociales que pueden afectar el bienestar del ser humano.

A pesar de que esta definición no ha sido modificada desde que se firmó la constitución de la OMS, muchas veces no es reflejada por algunos profesionales de la salud. Hemos estado viviendo bajo un concepto de que la salud es no tener los efectos visibles de una afección. Algunos profesionales de la salud, por diversos factores, se han dirigido a tratar una enfermedad y no un paciente. Sabemos que un trato humano y digno es un compromiso que se toma cuando dedicas tu vida a este campo. El cuidado y trato sensible hacia otra persona puede ser determinante en el proceso de una enfermedad, independientemente de cuál sea el desenlace.

PUBLICIDAD

Pero esto no es solo con los profesionales de la salud, que muchas veces por el “burnout” y condiciones laborales de dificultad no logran ese objetivo, sino que también lo vemos en la población en general. Llevamos meses adentrados en la pandemia por el virus SARS-CoV-2 que ha cambiado todo aspecto de nuestras vidas. Pero algo que me ha entristecido es la numeración de las vidas humanas. Desde que el COVID-19 comenzó a quitarnos seres humanos, hay muchas personas que se han fijado únicamente en los números y gráficos. La interpretación epidemiológica es importante para toda toma de decisiones y poder estudiar proyecciones. Pero estos datos no se pueden ver de una sola dimensión, o como única métrica sin contar con el factor humano, el más significativo. Además de que se toman en consideración numerosas variables para ayudar a salvar vidas humanas.

La pandemia por COVID-19 ha sido una situación que nos ha llevado a ver un dolor desmedido a nivel mundial. Pero además de esas vidas que hemos perdido, lo más que ha dolido es la deshumanización en la salud. La vida humana es invaluable; independientemente de cuál sea su edad. En esta dura batalla, si podemos y logramos humanizar en salud, vamos a tener una herramienta adicional para ganarle al virus. Esto es un acto donde todos podemos aportar y ayudar en medio de esta difícil situación.

Que nunca se nos olviden la compasión, el amor y sensibilidad en todas las dimensiones de esta pandemia. Nuestra misión debe estar encaminada a salvar aunque sea una sola vida. Desafortunadamente en esta pandemia hemos perdido y seguiremos perdiendo vidas, pero luchemos para no perder nuestra humanidad al prójimo. Esto también es un elemento de prevención.