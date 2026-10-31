La moneda fantasmagórica de Palau
Esta república comenzó a acuñar monedas conmemorativas para coleccionistas
31 de octubre de 2026 - 9:00 PM
31 de octubre de 2026 - 9:00 PM
El mito del buen salvaje es un concepto filosófico, propuesto por filósofos europeos tal como Jean-Jacques Rousseau. Establece que los seres humanos son buenos por naturaleza y que la sociedad civilizada los corrompe. El mito presenta una contradicción respecto a los pueblos indígenas, como los habitantes de Palau. Por un lado, se les idealiza por su pureza y conexión con la naturaleza; por otro, se les considera “incivilizados”, pero con el potencial de ser “civilizables” según el molde europeo. El mito del buen salvaje también estuvo presente en los colonizadores europeos del siglo 18 en Norteamérica.
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