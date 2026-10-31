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Ángel O. NavarroÁngel O. Navarro
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prima:La moneda fantasmagórica de Palau

Esta república comenzó a acuñar monedas conmemorativas para coleccionistas

31 de octubre de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La moneda fantasmagórica de Palau es de una onza de .999 de plata pura. Se acuñaron solo 2,500 (Suministrada)

El mito del buen salvaje es un concepto filosófico, propuesto por filósofos europeos tal como Jean-Jacques Rousseau. Establece que los seres humanos son buenos por naturaleza y que la sociedad civilizada los corrompe. El mito presenta una contradicción respecto a los pueblos indígenas, como los habitantes de Palau. Por un lado, se les idealiza por su pureza y conexión con la naturaleza; por otro, se les considera “incivilizados”, pero con el potencial de ser “civilizables” según el molde europeo. El mito del buen salvaje también estuvo presente en los colonizadores europeos del siglo 18 en Norteamérica.

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ACERCA DEL AUTOR
Ángel O. Navarro

Ángel O. Navarro

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El autor es historiador y biólogo. Se desempeñó como Decano Auxiliar de Asuntos Académicos en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Obtuvo su doctorado en la...
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