En estos días un sector de nuestra comunidad está muy enfadado con el sistema de administración de la justicia porque una juez de Carolina determinó que Gian Lee Rodríguez Carrión, un acusado de haber intentado matar a su bebé, no era procesable. Afortunadamente, el bebé fue llevado a tiempo al hospital y aún vive. Lo que la prensa informa —a base de lo que la Policía dice— es que el acusado es el padre del bebé y que, al ser interrogado, admitió haberlo atragantado con una toallita desechable para aplacar su llanto. Al hombre se le fijó una fianza que prestó y está en libertad. Los que se han escandalizado han dicho que es injusto que este acusado se haya salido con la suya, o por la puerta ancha, lo cual me hace pensar a mí que desconocen qué significa exactamente que el acusado no es procesable.